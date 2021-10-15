Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов 15.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэрия продолжает оптимизировать маршрутную сеть. Пока изменения почти не касались Зеленограда. Но сейчас анонсированы новые планы — в частности, унифицировать номера экспресс-автобусов. 400Э могут переименовать в e41. Рассказываем о новых принципах нумерации московских автобусов.

Проект подразумевает, что у каждого автобуса появится свой уникальный номер. В частности, экспрессы предлагается обозначать буквой Е (видимо, от express).

По словам специалиста по информированию в московском транспорте Даниила Баева, причины такие:

  • сейчас автобусы-экспрессы обозначаются номерами, которые совпадают с другими маршрутами
  • в Москве есть пассажиры-иностранцы, которым понятнее латиница. Е — общая буква для кириллицы и латиницы
  • буква выделяется на всех носителях, потому что она графически меньше номера
  • букву можно поставить и убрать, не меняя номер

В новой схеме по номеру автобуса можно узнать интервал движения. Сейчас категории маршрутов наземного транспорта обозначаются на схемах и табличках на остановках разными цветами: синие — районные, розовые — социальные. Районные ходят чаще, социальные реже (считается, что они нужны, чтобы доехать до социальных объектов — например, поликлиник и больниц). Это деление сохранится, но грядет масштабная смена номеров автобусов и трамваев. Районные маршруты будут обозначаться числами от 100 до 999, без букв. Социальные — буквой «с» и числом (например, с100). Магистральные (курсирующие по самым загруженным маршрутам) и экспрессы — буквами «м» или «е» и числами от 1 до 99.

Вся Москва разделена на восемь секторов и по первой цифре в номере можно узнать, в каком секторе проходит большая часть маршрута. Сектор, в который попадают Ленинградское шоссе и М-11, — под номером 4.

Так что с 400-м экспрессом?

Таким образом новый номер 400-го экспресса будет начинаться с «e4» — экспресс в четвёртом секторе. А вот, какими будут следующие цифры, пока точно неизвестно. Указанные в статье номера условные и приведены лишь для примера, пояснили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента транспорта — для севера Москвы маршрутная сеть пока не сформирована. Единственный известный критерий — последняя цифра номера маршрута выбирается из минимальности совпадения с другими маршрутами.

Редакция «Зеленоград.ру» предлагает использовать для маршрута 400Э номер e41 — считается, что Зеленоград находится на 41-м километре Ленинградского шоссе, и эта символичная цифра хоть как-то примирит людей с ликвидацией исторического 400-го маршрута. Но ещё лучше, конечно, использовать номер e400 (хоть по плану нумерация и начинается с единицы). Департамент транспорта предлагает отправлять предложения на magistral@mos.ru.

Другие автобусы тоже переименуют?

В этом году новую карту маршрутов вводят в ЦАО и ЮАО, а в других округах — поэтапно со следующего года. Что задумано в Зеленограде, кроме изменения номера 400-го «экспресса», пока неизвестно. Вполне возможно, будут переименованы и другие 400-е.

Коснутся ли изменения местных автобусов, неизвестно. Одна из главных задач новой нумерации — избежать путаницы, когда «по одной улице едут разные маршруты с одним номером». В Зеленограде номера автобусов совпадают с другими московскими маршрутами. Но пока проблем с этим не было. Сложно представить ситуацию, когда человек оказался, например, возле метро «Бульвар Рокоссовского» и сел в автобус №3, думая, что он в Зеленограде у станции Крюково. Или спутал зеленоградскую «единицу» с той, что ходит от МГУ к Севастопольскому проспекту.

Пока проект «Магистраль» выражался в том, что в Зеленограде на табло на остановках, а теперь и на самих автобусах к номерам маршрутов добавили букву «З». Впрочем, с автобусов её убрали, объяснив техническим сбоем.

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автобусы, автобус 400э
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