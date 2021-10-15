Другие автобусы тоже переименуют?

В этом году новую карту маршрутов вводят в ЦАО и ЮАО, а в других округах — поэтапно со следующего года. Что задумано в Зеленограде, кроме изменения номера 400-го «экспресса», пока неизвестно. Вполне возможно, будут переименованы и другие 400-е.

Коснутся ли изменения местных автобусов, неизвестно. Одна из главных задач новой нумерации — избежать путаницы, когда «по одной улице едут разные маршруты с одним номером». В Зеленограде номера автобусов совпадают с другими московскими маршрутами. Но пока проблем с этим не было. Сложно представить ситуацию, когда человек оказался, например, возле метро «Бульвар Рокоссовского» и сел в автобус №3, думая, что он в Зеленограде у станции Крюково. Или спутал зеленоградскую «единицу» с той, что ходит от МГУ к Севастопольскому проспекту.

Пока проект «Магистраль» выражался в том, что в Зеленограде на табло на остановках, а теперь и на самих автобусах к номерам маршрутов добавили букву «З». Впрочем, с автобусов её убрали, объяснив техническим сбоем.