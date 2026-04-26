В мэрии оценили вред деревьям и их корням, но размер его называть отказались. Ущерб всё еще не возмещен: благоустроителям — «Жилищнику» и его подрядчикам — только выставили требования о компенсациях. Тем временем в городе начался новый сезон благоустройства с теми же нарушениями.
Этой истории уже год: с апреля 2025 года зеленоградцы начали сообщать о варварском обрубании корней деревьев практически на всех объектах благоустройства. Полноразмерные дорожные бордюры, требующие глубоких траншей, укладывали не только на автомобильных проездов, но и вдоль пешеходных дорожек, аллей в скверах, тротуаров под деревьями.
Корни мешали — их просто обрубали, иногда вплотную к стволам, а на все протесты «Жилищник» и префектура объясняли, что это периферическая корневая система, и зеленые насаждения не пострадают. Зеленоградский депутат и экологический контроль предпочитали ничего не замечать.
Тогда «Зеленоград.ру» направил в департамент природопользования информацию о 15 адресах с подобными нарушениями. В августе, спустя более чем три месяца после начала ремонтов и первых требований прекратить вредить деревьям, ведомство наконец ответило на запросы редакции. В основном исполнителям просто выслали «рекомендации по соблюдению обязательных требований» (по защите и содержанию зелёных насаждений), а многие факты и адреса от наших читателей, перечисленные в запросах, проигнорировали: информацию о проверках дали только по 6 из 15 адресов (подробная сводка на сайте).
Редакция обратилась в прокуратуру с просьбой оценить действия (или бездействие) ведомства. Ответ пришёл уже в октябре: по итогам сезона благоустройств прокуратура сообщила, что департамент природопользования провел повторные проверки по 8 адресам и зафиксировал повреждения деревьев и кустарников. У корпуса 433 выявили повреждение шести деревьев, и дело дошло даже до требования о возмещении вреда, направленного «Жилищнику» и подрядчику, по данным прокуратуры. По остальным адресам департамент начал оценку ущерба.
Удивительно, но к апрелю процесс оценки прошлогоднего вреда зеленым насаждениям всё еще не завершился — «осуществляется сбор, анализ и проверка необходимых сведений», ответил департамент природопользования 14 апреля на запрос редакции. Уточненную информацию обещали дать позже, но прислали в итоге такой ответ:
«В 2025 году департамент выявил факты повреждения зеленых насаждений при проведении работ по благоустройству по 8 адресам в Зеленограде — корпуса 162, 360, 433, 830, 902, 1006, 1640, Березовая аллея, дом 2-3). Произведены расчеты причиненного вреда. Лицам, осуществлявшим работы по благоустройству на указанных территориях, направлены требования о возмещении причиненного вреда».
На прямые вопросы о размере ущерба (в рублях и деревьях) и о том, возместил ли его «Жилищник» и его подрядчики, ведомство отвечать не стало. А в самом «Жилищнике» сообщили лишь, что подрядчики, работавшие по перечисленным 8 адресам, получили от департамента некие предписания, но о размере и оплате штрафных санкции управляющая компания ничего не знает.
Что изменится в этом году и как будут предупреждать вред деревьям? «Жилищник», как заказчик всех благоустройств, заверил, что с ответственными сотрудниками и с подрядчиками провели инструктаж о недопущении таких нарушений, а на объектах перед началом работ защищают зелёные насаждения.
Как это выполняется на деле, можно судить по уже стартовавшим весной работам: например, у корпуса 1811 «бордюринг» снова проходит вплотную к деревьям, и обрубки корней торчат в траншеях, а вдоль отмостки дома выкорчевали кусты для укладки новых металлических бордюров — и, похоже, это свежий тренд благоустройств этого года.
По запросу редакции департамент природопользования провёл проверку и отчитался: незаконных рубок не было, но зафиксированы нарушения требований к защите зеленых насаждений. Выдавалось ли разрешение на удаление кустарников и заметила ли проверка обрубленные корни деревьев — эти вопросы были проигнорированы.
«В 2026 году департамент проводит регулярные выездные обследования территорий Зеленограда, на которых ведется благоустройство — по утвержденному плану для предупреждения случаев причинения вреда (ущерба) и по обращениям граждан. Выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований балансодержателям территорий и производителям работ», — пишет ведомство о своей профилактической работе. Но верить в её эффективность затруднительно.
Напомним контакты для обращений граждан — куда звонить и писать, если благоустройство двора превращается во вредноустройство для деревьев:
- Зеленоградский отдел экологического контроля департамента природопользования — 8-499-734-5072 (начальник Виктор Разживин)
- Департамент природопользования Москвы — 8-495-605-85-62, электронная приемная
- «Горячая линия» единой справочной Москвы — 8-495-777-7777
- Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) — 8-495-690-77-00, электронная приемная
- Портал «Наш город»
- Прокуратура Москвы (и межрайонная природоохранная прокуратура Москвы) — электронная приемная