У «Жилищника» потребовали компенсацию за вред деревьям после прошлогоднего благоустройства. В этом году всё повторяется 26.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В мэрии оценили вред деревьям и их корням, но размер его называть отказались. Ущерб всё еще не возмещен: благоустроителям — «Жилищнику» и его подрядчикам — только выставили требования о компенсациях. Тем временем в городе начался новый сезон благоустройства с теми же нарушениями.

Этой истории уже год: с апреля 2025 года зеленоградцы начали сообщать о варварском обрубании корней деревьев практически на всех объектах благоустройства. Полноразмерные дорожные бордюры, требующие глубоких траншей, укладывали не только на автомобильных проездов, но и вдоль пешеходных дорожек, аллей в скверах, тротуаров под деревьями.

Корни мешали — их просто обрубали, иногда вплотную к стволам, а на все протесты «Жилищник» и префектура объясняли, что это периферическая корневая система, и зеленые насаждения не пострадают. Зеленоградский депутат и экологический контроль предпочитали ничего не замечать.

Тогда «Зеленоград.ру» направил в департамент природопользования информацию о 15 адресах с подобными нарушениями. В августе, спустя более чем три месяца после начала ремонтов и первых требований прекратить вредить деревьям, ведомство наконец ответило на запросы редакции. В основном исполнителям просто выслали «рекомендации по соблюдению обязательных требований» (по защите и содержанию зелёных насаждений), а многие факты и адреса от наших читателей, перечисленные в запросах, проигнорировали: информацию о проверках дали только по 6 из 15 адресов (подробная сводка на сайте).

Редакция обратилась в прокуратуру с просьбой оценить действия (или бездействие) ведомства. Ответ пришёл уже в октябре: по итогам сезона благоустройств прокуратура сообщила, что департамент природопользования провел повторные проверки по 8 адресам и зафиксировал повреждения деревьев и кустарников. У корпуса 433 выявили повреждение шести деревьев, и дело дошло даже до требования о возмещении вреда, направленного «Жилищнику» и подрядчику, по данным прокуратуры. По остальным адресам департамент начал оценку ущерба.

К весне ущерб всё еще не подсчитали

Удивительно, но к апрелю процесс оценки прошлогоднего вреда зеленым насаждениям всё еще не завершился — «осуществляется сбор, анализ и проверка необходимых сведений», ответил департамент природопользования 14 апреля на запрос редакции. Уточненную информацию обещали дать позже, но прислали в итоге такой ответ:

«В 2025 году департамент выявил факты повреждения зеленых насаждений при проведении работ по благоустройству по 8 адресам в Зеленограде — корпуса 162, 360, 433, 830, 902, 1006, 1640, Березовая аллея, дом 2-3). Произведены расчеты причиненного вреда. Лицам, осуществлявшим работы по благоустройству на указанных территориях, направлены требования о возмещении причиненного вреда».

На прямые вопросы о размере ущерба (в рублях и деревьях) и о том, возместил ли его «Жилищник» и его подрядчики, ведомство отвечать не стало. А в самом «Жилищнике» сообщили лишь, что подрядчики, работавшие по перечисленным 8 адресам, получили от департамента некие предписания, но о размере и оплате штрафных санкции управляющая компания ничего не знает.

Инструктаж и рекомендации

Что изменится в этом году и как будут предупреждать вред деревьям? «Жилищник», как заказчик всех благоустройств, заверил, что с ответственными сотрудниками и с подрядчиками провели инструктаж о недопущении таких нарушений, а на объектах перед началом работ защищают зелёные насаждения.

Как это выполняется на деле, можно судить по уже стартовавшим весной работам: например, у корпуса 1811 «бордюринг» снова проходит вплотную к деревьям, и обрубки корней торчат в траншеях, а вдоль отмостки дома выкорчевали кусты для укладки новых металлических бордюров — и, похоже, это свежий тренд благоустройств этого года.

По запросу редакции департамент природопользования провёл проверку и отчитался: незаконных рубок не было, но зафиксированы нарушения требований к защите зеленых насаждений. Выдавалось ли разрешение на удаление кустарников и заметила ли проверка обрубленные корни деревьев — эти вопросы были проигнорированы.

«В 2026 году департамент проводит регулярные выездные обследования территорий Зеленограда, на которых ведется благоустройство — по утвержденному плану для предупреждения случаев причинения вреда (ущерба) и по обращениям граждан. Выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований балансодержателям территорий и производителям работ», — пишет ведомство о своей профилактической работе. Но верить в её эффективность затруднительно.

Куда обращаться

Напомним контакты для обращений граждан — куда звонить и писать, если благоустройство двора превращается во вредноустройство для деревьев:

  • Зеленоградский отдел экологического контроля департамента природопользования — 8-499-734-5072 (начальник Виктор Разживин)
  • Департамент природопользования Москвы — 8-495-605-85-62, электронная приемная
  • «Горячая линия» единой справочной Москвы — 8-495-777-7777
  • Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) — 8-495-690-77-00, электронная приемная
  • Портал «Наш город»
  • Прокуратура Москвы (и межрайонная природоохранная прокуратура Москвы) — электронная приемная

