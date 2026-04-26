Этой истории уже год: с апреля 2025 года зеленоградцы начали сообщать о варварском обрубании корней деревьев практически на всех объектах благоустройства. Полноразмерные дорожные бордюры, требующие глубоких траншей, укладывали не только на автомобильных проездов, но и вдоль пешеходных дорожек, аллей в скверах, тротуаров под деревьями.

Корни мешали — их просто обрубали, иногда вплотную к стволам, а на все протесты «Жилищник» и префектура объясняли, что это периферическая корневая система, и зеленые насаждения не пострадают. Зеленоградский депутат и экологический контроль предпочитали ничего не замечать.

Тогда «Зеленоград.ру» направил в департамент природопользования информацию о 15 адресах с подобными нарушениями. В августе, спустя более чем три месяца после начала ремонтов и первых требований прекратить вредить деревьям, ведомство наконец ответило на запросы редакции. В основном исполнителям просто выслали «рекомендации по соблюдению обязательных требований» (по защите и содержанию зелёных насаждений), а многие факты и адреса от наших читателей, перечисленные в запросах, проигнорировали: информацию о проверках дали только по 6 из 15 адресов (подробная сводка на сайте).

Редакция обратилась в прокуратуру с просьбой оценить действия (или бездействие) ведомства. Ответ пришёл уже в октябре: по итогам сезона благоустройств прокуратура сообщила, что департамент природопользования провел повторные проверки по 8 адресам и зафиксировал повреждения деревьев и кустарников. У корпуса 433 выявили повреждение шести деревьев, и дело дошло даже до требования о возмещении вреда, направленного «Жилищнику» и подрядчику, по данным прокуратуры. По остальным адресам департамент начал оценку ущерба.