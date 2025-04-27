В частности, работы сейчас идут в 4-м микрорайоне. Жители фиксируют вред, который «благоустроители» наносят деревьям. При этом стволы деревьев тщательно обивают деревянными щитами, чтобы защитить их от повреждений, но некоторые жители воспринимают это не как настоящую заботу, а как формальное отношение: стволы берегут, а жизненно важные корни безжалостно режут.

Местные жители пишут в районном чате, что подрядчики действуют по принципу «быстрее сделать и сдать», не задумываясь о последствиях. Мы направим запросы в «Жилищник» и департамент природопользования, чтобы узнать, почему для благоустройства ведут таким варварским методом и какие альтернативы они знают и могут применить.