«В ходе работ выявлены скрытые дефекты — сильно развитая корневая система зеленых насаждений рядом с дорожно-тропиночной сетью, что делает установку бордюров на этом участке невозможной. В связи с этим проектная документация была скорректирована», сообщил «Жилищник» в ответ на жалобу жителя на отсутствие бордюров, которые были в плане.

Пока это касается только благоустройства возле корпуса 433. Раньше тот же «Жилищник» и примкнувшие к нему чиновники в упор не видели проблему и в ответ на жалобы о варварской обрубке корней сообщиали лишь о «незначительном механическом повреждение боковых корней», которое «не приводит к гибели деревьев». Хотя департамент природопользования после наших публикаций и обращений горожан зафиксировал нарушения ещё в апреле-мае.

Какой ущерб уже нанесен деревья и какие меры будут приняты к виновным, пока неизвестно. Но получается, теперь должны быть пересмотрены и другие проекты благоустройства по всему городу — проблема с обрубкой корней при укладке бортового камня повсеместная.

Впрочем, в пешеходных дорожках без бортов ничего хорошего нет — асфальт на края со временем начинает крошиться и отламываться. И чем больше используют для уборки технику, тем быстрей это происходит. Однако есть и другие способы укрепления дорожек, кроме дорожных бордюров, для которых нужны глубокие траншеи.