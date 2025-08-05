Спустя более чем три месяца после начала благоустроительных работ и первых обращений зеленоградцев с требованиями остановить нанесение вреда зеленым насаждениям, департамент природопользования наконец ответил на запросы «Зеленоград.ру» с многочисленными фактами нарушений. В основном исполнителям просто выслали «рекомендации по соблюдению обязательных требований», а многие факты от наших читателей, перечисленные в редакционных запросах, проигнорированы.

Большая часть благоустройств по городу к этому времени уже завершилась — траншеи с обрубленными корнями давно засыпали. Теперь о последствиях можно будет судить только косвенно: по внезапно высохшим или упавшим деревьям.

В Зеленограде за оперативную реакцию на причинение вреда природе отвечает отдел экологического контроля департамента природопользования и его начальник Виктор Разживин — обращаться по всем нарушением следует к нему по телефону 8-499-734-50-72.

С начала года отдел 43 раза проверял соблюдение обязательных требований при производстве работ по благоустройству, 28 раз выдал рекомендации по защите зеленых насаждений и только три предписания на устранения нарушений. Департамент напоминает, что в приоритете у него — профилактика, а не надзорные проверки, не уточняя, что было сделано для профилактики глубоких траншей, которые копали вплотную к большим деревьям.

Между тем, за незаконное уничтожение зелёных насаждений в результате повреждения корней предусмотрены штрафы — 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч — для юридических. Ранее на запросы редакции префектура заявляла о «незначительном повреждении» корней при укладке бордюров, а «Жилищник» — заказчик всех благоустройств — писал, что «обрезка боковых и придаточных корней не приводит к гибели деревьев и не способствует их падению; при проведении работ основная корневая система деревьев не пострадала».

Однако потом департамент нашел нарушения, а «Жилищник» в одном случае вообще отказался от укладки бордюров. В департаменте обещали оценить ущерб, но так ничего и не сделали.

«Зеленоград.ру» направил в департамент информацию о 15 адресах с возможными нарушениями. Ответы получены по шести, по остальным адресам, похоже даже не выезжали.

За время летнего благоустройства под требованием «Зеленоград.ру» прекратить уничтожать деревья ради бордюров оставили свои подписи более 570 зеленоградцев. Мы обратились в прокуратуру с просьбой оценить действия (или бездействие) ведомства.