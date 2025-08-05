За обрубание корней деревьев при «бордюринге» и благоустройстве — ни наказаний, ни оценки ущерба 05.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Спустя более чем три месяца после начала благоустроительных работ и первых обращений зеленоградцев с требованиями остановить нанесение вреда зеленым насаждениям, департамент природопользования наконец ответил на запросы «Зеленоград.ру» с многочисленными фактами нарушений. В основном исполнителям просто выслали «рекомендации по соблюдению обязательных требований», а многие факты от наших читателей, перечисленные в редакционных запросах, проигнорированы.

Большая часть благоустройств по городу к этому времени уже завершилась — траншеи с обрубленными корнями давно засыпали. Теперь о последствиях можно будет судить только косвенно: по внезапно высохшим или упавшим деревьям.

В Зеленограде за оперативную реакцию на причинение вреда природе отвечает отдел экологического контроля департамента природопользования и его начальник Виктор Разживин — обращаться по всем нарушением следует к нему по телефону 8-499-734-50-72.

С начала года отдел 43 раза проверял соблюдение обязательных требований при производстве работ по благоустройству, 28 раз выдал рекомендации по защите зеленых насаждений и только три предписания на устранения нарушений. Департамент напоминает, что в приоритете у него — профилактика, а не надзорные проверки, не уточняя, что было сделано для профилактики глубоких траншей, которые копали вплотную к большим деревьям.

Между тем, за незаконное уничтожение зелёных насаждений в результате повреждения корней предусмотрены штрафы — 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч — для юридических. Ранее на запросы редакции префектура заявляла о «незначительном повреждении» корней при укладке бордюров, а «Жилищник» — заказчик всех благоустройств — писал, что «обрезка боковых и придаточных корней не приводит к гибели деревьев и не способствует их падению; при проведении работ основная корневая система деревьев не пострадала».

Однако потом департамент нашел нарушения, а «Жилищник» в одном случае вообще отказался от укладки бордюров. В департаменте обещали оценить ущерб, но так ничего и не сделали.

«Зеленоград.ру» направил в департамент информацию о 15 адресах с возможными нарушениями. Ответы получены по шести, по остальным адресам, похоже даже не выезжали.

За время летнего благоустройства под требованием «Зеленоград.ру» прекратить уничтожать деревья ради бордюров оставили свои подписи более 570 зеленоградцев. Мы обратились в прокуратуру с просьбой оценить действия (или бездействие) ведомства.

Подробная сводка ответов департамента по конкретным адресам на 4 августа

В 4-м микрорайоне (у корпуса 433 и у домов 2 и 3 на Березовой аллее) провели несколько обследований с 17 апреля по 30 мая — «Направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований». «Выявленные ранее недостатки приняты в работу, защитные короба установлены в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям. Работы по установке бортового камня на следующих участках ведутся с учетом характера расположения корневой системы деревьев, без подрубания скелетных и основных корней, обеспечивающих ветроустойчивость растений», — добавляют в департаменте.

При этом в июне сам же департамент признавал обнаруженное «повреждение корневой системы древесной растительности» по этому адресу и собрался дать оценку вреда окружающей середе и принять меры. А часть дорожек у корпуса 433 в результате даже оставили без бордюров.

В 1-м и 10-м микрорайонах (у корпусов 162 и 1006) «контрольные(надзорные) мероприятия на озелененных дворовых территориях» прошли 20 июня — «Направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований к защите зеленых насаждений».

У «Флейты» (корпус 360) обследование провели 17 июля: «Работы находятся на завершающей стадии, в адрес производителя работ выдано предписание об устранении выявленных нарушений». Это там 9 июля на корреспондента «Зеленоград.ру» напали во время съемки повреждения деревьев в ходе благоустройства. Никаких видимых мер по прекращению ущерба принято не было, подрядчик без всяких помех продолжил работу.

В 9-м микрорайоне (у корпуса 902) обследование прошло 24 июля — «Ведутся работы по благоустройству, направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований».

Остальные адреса, перечисленные в запросах редакции, без комментариев — очевидно, туда даже не выезжали: это благоустройства у корпусов 606, 830, 842, 936, 1003, 1011, 1206, 1640, 2027.

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Метки:
благоустройство, падение деревьев
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