Один из рабочих сразу же напрягся — «зачем снимаешь?» — и начал звонить своему начальнику. Какая должность у этого начальника, выяснить не удалось. Тот быстро появился, представиться отказался. Корреспондент показала своё журналистское удостоверение. На вопрос об уничтожении деревьев и отсутствии щитов возле них мужчина ответил: «Это не деревья, а сорняки».

«Затем произошла сцена в бандитском стиле: полился громкий мат в мой адрес, он меня толкнул — чудом удержалась на ногах, — бешено орал, что у него есть „связи наверху, ты даже не представляешь, где“, угрожал отобрать и разбить телефон, — рассказала корреспондент. — К сожалению, я не смогла заснять эту сцену: степень агрессии была такова, что съемка была бы просто опасна для жизни, к тому же он замахивался и блокировал мои передвижения. С трудом удалось уйти обратно на мост к ДК, причём этот мужчина продолжал меня преследовать с угрозами — пришлось даже кричать с моста с просьбой о помощи. После этого он, наконец, ушёл».

Кстати, среди потока мата у него проскочило — мол, двадцать человек уже сегодня приходили, мешают, @#$%, работать. Тот факт, что люди имеют полное право спрашивать, что именно делают в их дворе за их же налоги (работы ведутся по госконтракту), этому «начальнику со связями» в голову не приходит.