Экскаватор перемалывал корни деревьев и кусты, затрагивая неогороженные щитами соседние деревья, — так идёт благоустройство территории возле корпуса 360. Корреспондент «Зеленоград.ру» увидела это и начала снимать на телефон.
Один из рабочих сразу же напрягся — «зачем снимаешь?» — и начал звонить своему начальнику. Какая должность у этого начальника, выяснить не удалось. Тот быстро появился, представиться отказался. Корреспондент показала своё журналистское удостоверение. На вопрос об уничтожении деревьев и отсутствии щитов возле них мужчина ответил: «Это не деревья, а сорняки».
«Затем произошла сцена в бандитском стиле: полился громкий мат в мой адрес, он меня толкнул — чудом удержалась на ногах, — бешено орал, что у него есть „связи наверху, ты даже не представляешь, где“, угрожал отобрать и разбить телефон, — рассказала корреспондент. — К сожалению, я не смогла заснять эту сцену: степень агрессии была такова, что съемка была бы просто опасна для жизни, к тому же он замахивался и блокировал мои передвижения. С трудом удалось уйти обратно на мост к ДК, причём этот мужчина продолжал меня преследовать с угрозами — пришлось даже кричать с моста с просьбой о помощи. После этого он, наконец, ушёл».
Кстати, среди потока мата у него проскочило — мол, двадцать человек уже сегодня приходили, мешают, @#$%, работать. Тот факт, что люди имеют полное право спрашивать, что именно делают в их дворе за их же налоги (работы ведутся по госконтракту), этому «начальнику со связями» в голову не приходит.
Воспрепятствование деятельности журналистов - уголовное преступление. Когда оно сопровождается угрозой применения насилия, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.
Заказчик благоустройства у «Флейты» — зеленоградский «Жилищник», подрядчик по контракту — ООО «Скс Групп», директор Косян Сипан Вардович. Стоимость работ — около 18 миллионов рублей (со снижением на 3 млн начальной стоимости). Подрядчику уже начислен штраф за «ненадлежащее исполнение обязательств» (каких именно, пока неизвестно). Ранее в управе района Савелки сказали, что работы задерживаются из-за большого количества зеленых насаждений вдоль «Флейты»: их много, и подрядчику «приходится перемещать стройматериалы вручную». Видимо, управу дезинформировали: техника подрядчика спокойно ездит по траве и кустам вглубь парка (как называют чиновники территорию вдоль дома) — траншеи и проплешины отчетливо видны на том, что осталось от газонов.
Повсеместное уничтожение корней деревьев вдоль пешеходных дорожек ради укладки бордюров - бич нынешнего благоустройства. Департамент природопользования уже признал нарушения, а в одном из дворов даже решили изменить проект, исключив из него укладку бордюров, потому что внезапно обнаружили препятствия в виде корней деревьев.