В объявлениях на подъездах написано, что работы закончат до 12 июня, а по контракту их должны закончить 27 июня. Но теперь в управе говорят, что раньше середины июля точно не закончат. На портале «Наш город» отвечают, что срок выполнения всех работ — до 1 сентября.

А префект Смирнов сообщает, что благоустройство в Зеленограде «идёт в графике». То ли префекта обманывают и он не знает, что происходит даже через дорогу от его кабинета, то ли этот график постоянно перекраивают под реальное положение дел.

Задержку в управе объясняют сложностью местности: здесь много деревьев и кустов, заезд на территорию благоустройства ограничен, стройматериалы приходится перемещать вручную. А за сохранностью зелёных насаждений приходится следить, этот процесс контролируют и на уровне округа, и в мэрии. Почему это выяснилось только в процессе работы, непонятно.

Для жителей «Флейты» нынешнее благоустройство — это наполовину перекрытая дорога, грязь, пыль, шум. Учитывая, что в июле могут возобновиться работы с другой стороны дома — перекладка коммуникаций и укладка асфальта, — дом снова окажется в осадном положении.

Так здесь живут уже несколько лет: стройка ЖК, перекладка плитки, прокладка трубопровода вдоль всего дома, затянувшееся строительство сквозного проезда, бесконечная перекладка инженерных сетей.