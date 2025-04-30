Получается, что нарушения не было — всё в пределах допустимого. Однако в префектуре говорят, что «сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопущении подобного впредь при производстве работ». То есть нарушение технологии всё-таки было.

Но если так, то беседы уже давно не помогают. Ведь и в прошлом году, и ранее на подобные жалобы чиновники отвечали аналогично: «корневая система не имеет повреждений аварийного характера».

«Сколько десятков, а может и сотен деревьев погибло после вашей беседы?» — пишет жительница Екатерина. «Тут рублём наказывать нужно: и работников, и руководство».

При этом механизм наказания уже предусмотрен: за незаконное уничтожение зелёных насаждений в результате повреждения корней предусмотрены штрафы — 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч — для юридических.