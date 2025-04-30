После публикации «Зеленоград.ру» о вреде, который наносят деревьям при укладке бордюров, представитель префектуры признал очевидное, но заверил, что деревьям ничего не грозит: «Присутствует незначительное механическое повреждение корневой системы, которое не влечёт последующее увядание дерева». И добавил, что «зелёные насаждения находятся в удовлетворительном состоянии». Кто и каким образом это определил всего через пару дней после повреждения корней деревьев — непонятно.
Получается, что нарушения не было — всё в пределах допустимого. Однако в префектуре говорят, что «сотрудниками проведена разъяснительная беседа о недопущении подобного впредь при производстве работ». То есть нарушение технологии всё-таки было.
Но если так, то беседы уже давно не помогают. Ведь и в прошлом году, и ранее на подобные жалобы чиновники отвечали аналогично: «корневая система не имеет повреждений аварийного характера».
«Сколько десятков, а может и сотен деревьев погибло после вашей беседы?» — пишет жительница Екатерина. «Тут рублём наказывать нужно: и работников, и руководство».
При этом механизм наказания уже предусмотрен: за незаконное уничтожение зелёных насаждений в результате повреждения корней предусмотрены штрафы — 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч — для юридических.