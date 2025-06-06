«Жилищник» отрицает вред деревьям от обрубания корней при укладке бордюров 06.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Обрезка боковых и придаточных корней не приводит к гибели деревьев и не способствует их падению. При проведении работ основная корневая система деревьев не пострадала», — вот ответ зеленоградских коммунальщиков на жалобы жителей домов 2 и 3 на Берёзовой аллее.

Аналогичная позиция по корпусу 433: «Присутствует незначительное механическое повреждение отходящей мочковатой корневой системы, комплексное повреждение центральной корневой системы не выявлено», — заявил зампрефекта Панин со ссылкой на мнение комиссии «Жилищника». Входили ли в эту комиссию независимые специалисты, не сообщается.

При нынешнем благоустройстве вдоль пешеходных дорожек в скверах и аллеях, а также по внутреннему краю тротуаров во дворах начали укладывать бордюры, хотя раньше их здесь не было. Причём укладывают не садовые, а стандартные дорожные бордюры, которые требуют для укладки более глубоких траншей.

Приглашаем опытных садоводов и специалистов тоже высказаться о том, насколько губительны для деревьев такие действия.

Под требованием «Зеленоград.ру» прекратить уничтожать деревья ради бордюров подписались уже 300 зеленоградцев. Практика показывает, что количество поддерживающих людей влияет на решения властей. Чтобы присоединиться, пожалуйста, заполните форму по ссылке.

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