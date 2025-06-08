«Осмотрели детскую площадку рядом с корпусом 829, где прокладываются дорожки и производятся работы по замене игрового оборудования. Побывали на объекте возле дома 2 на Березовой аллее, где также устанавливаются бордюры и готовится основание для дорожно-тропиночной сети», — рассказал депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов.

Это произошло на фоне многочисленных жалоб на повреждение корней деревьев при благоустройстве: для укладки бордюров роют траншеи — все растущие рядом деревья находятся в зоне поражения. При этом вдоль пешеходных тропинок теперь укладывают не садовые, а дорожные бордюры, для которых нужна более глубокая и широкая траншея. Сразу после этого дерево не погибнет, но риск усыхания и падения возрастает.

На одной из опубликованных Титовым фотографий хорошо видна траншея для бордюра, прокопанная вплотную к стволу дерева и обрубленный корень. Однако Титов вообще не заметил, что у деревьев есть корни, отметив только, что стволы и крона прикрыты щитами. Буквально — прошёл мимо, не обратив внимания. При этом вместе с депутатом деревья осматривал начальник отдела экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды Виктор Разживин.

Пользу деревьям этот обход, похоже, не принёс. Но зато теперь мы знаем, что в Зеленограде есть не только депутат, который всё контролирует, но и отдел экологического контроля во главе с начальником.