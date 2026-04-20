Возле корпусов 1811 и 1825 рабочие выкопали траншеи под полноразмерные дорожные бордюры — местами вместе с растущими кустарниками. Бордюры планируют установить и с другой стороны дома, вдоль отмостки под окнами. Здесь рядом с уже выкопанными траншеями — кустарники и поросль, а местами — оформленные палисадники.
«Жители сами просили убрать эти кустарники — они лезут в окна и мешают. Некоторые жильцы сами их подрезали, до сих пор остались кучки веток», — пояснил представитель подрядчика.
При этом в перечне работ и в смете нет удаления зеленых насаждений. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в управу: поступали ли обращения жителей и предусмотрено ли удаление кустов проектом благоустройства
Уже традиционно для зеленоградского благоустройства повреждают деревья: стволы заботливо огорожены досками, но корни беспощадно обрубают, прокапывая траншеи в непосредственной близости к деревьям.
