Автор петиции утверждает, что около 60% работников и покупателей ТЦ живут в Зеленограде и возвращение удобного бесплатного автобуса сможет предотвратить увольнение работников.

Сколько работников «Зеленопарка» планируют уволиться в случае отсутствия удобного бесплатного автобуса, автор петиции не уточняет. Но утверждает, что сейчас много людей вынуждены идти до ТЦ пешком «25 минут по неосвещенному полю». Что имеется в виду, непонятно — длина пешего маршрута «по полю» (от надземного перехода через Ленинградку) составляет около трёхсот метров.

«Зеленопарк» отменил прежние бесплатные автобусы из Крюково 20 сентября — теперь они ходят от «Березки», причем раз в час. Добраться из Крюково можно на платном автобусе 1297к, а также на бесплатном автобусе до «Леруа Мерлена» — правда, он теперь тоже ходит раз в час, а с ноября его могут вообще отменить. Также до «Зеленопарка» можно доехать на 400-м автобусе до остановки «Ржавки» на Леннградском шоссе и оттуда дойти пешком.

На момент публикации петицию подписало около двухсот человек. Ссылка на петицию здесь