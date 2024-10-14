Попытки «Зеленопарка» сохранить бесплатный маршрут привели к тому, что номинально маршрут есть, но фактически пользоваться им невозможно. С начальной остановкой в «Берёзке» он не может собрать людей с нового города и от станции Крюково, а с интервалом раз в час даже от «Берёзки» уехать сложно. Созданная недавно петиция с призывом вернуть всё как было, вряд ли поможет.

Мы предлагаем альтернативу — сделать из этого автобуса шаттл, то есть запустить его по минимальному маршруту: «Спортивная школа — Московский проспект — Зеленопарк» (на схеме ниже). Длина этого маршрута около семи километров, проехать его (без учёта пробок и остановок) можно за 11 минут. Запуск шаттла по этому маршруту позволит даже одним автобусом сделать интервалы примерно в 20 минут. А если по этому же маршруту пустить автобус из «Леруа Мерлена» — раз в десять минут.