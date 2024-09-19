О таких планах «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе «Лемана Про» (новое название «Леруа»). Работа бесплатного автобуса после 31 октября под вопросом — его обсудят «на основании актуальной информации о доступности общественного транспорта по данному маршруту».

Городской общественный транспорт из Зеленограда до гипермаркета в Ржавках не ходит, а бесплатные автобусы до «Зеленопарка» отменяют с 20 сентября.

До «Зеленопарка» из Голубого через Зеленоград едут коммерческие маршрутки 1297к. С 20 сентября их, как обещают, станет больше из-за отмены бесплатных автобусов. Эти маршрутки идут по Панфиловскому проспекту на Ленинградское шоссе. Жители 3, 4, 5, 6, 7 микрорайонов, видимо, будут активно пользоваться автобусами до «Леруа», чтобы доехать в «Зеленопарк».

Ещё один вариант — доехать на автобусе 400 до остановки «Ржавки-2» (первая после выезда из Зеленограда), перейти Ленинградское шоссе по надземному переходу и дальше пройти пешком до «Леруа» (около 400 метров) или «Зеленопарка» (около 700 метров).