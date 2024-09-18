С 20 сентября перестанут ходить бесплатные автобусы в ТРЦ «Зеленопарк» из Крюково и Голубого. На коммерческом маршруте 1297к, проходящем через Зеленоград, увеличат количество автобусов. Проезд из Зеленограда будет стоить 60 рублей.

Отмену бесплатных маршрутов «Зеленоград.ру» подтвердили в «Зеленопарке», не пояснив причины. Пока остаётся только платный коммерческий маршрут №1297К, он курсирует с остановками: Больница № 6 — Посёлок — Санаторий — Голубое — Андреевка — Стекловолокно — Дом 12 (Ашан) — Корпус 1407 — Дворец единоборств — Школа искусств — Дежурная аптека — Новокрюковская улица — станция Крюково — Панфиловский проспект — Октябрьская — 12-й микрорайон — Березовая аллея — Дом мебели — 1-й микрорайон — ВНИИПП — Ржавки — Ржавки-2 — ТРЦ Зеленопарк.

В руководстве компании «Гудвиль» (обслуживает 1297К), сообщили, что выпускают с 20 сентября на маршрут четыре автобуса ПАЗ и пять микроавтобусов. А в перспективе количество автобусов увеличат. Ходить они будут, как обещают, с интервалом 10-15 минут. Цены на проезд: из Голубого до Крюково 60 рублей, из Голубого до «Зеленопарка» — 80, от Крюково до «Зеленопарка» проезд будет стоить 60 рублей. Остановки возле «Зеленопарка» будут на прежнем месте.

В «Зеленопарке» также сообщили, что нынешний бесплатный маршрут от станции Крюково до «Зеленопарка» через Панфиловский, Центральный и Московский проспекты сохранится в платном виде. Но стоимость проезда и расписание автобуса пока не уточнили.