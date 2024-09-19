Прежние бесплатные автобусы из Крюково и Голубого, как и сообщалось раньше, перестанут ходить с 20 сентября, но урезанный и нечастый маршрут останется.

Он будет ходить раз в час от остановки «Березка» (возле ТЦ «Панфиловский») по Центральному и Московскому проспекту с остановками: «1-й торговый центр» — «Кинотеатр Электрон» — «Магазин Детский мир» — «Магазин Океан» — «Дом быта» — «Магазин товары для дома» — «Спортивная школа» — «Московский проспект».

Первый рейс отправится от остановки «Березка» в 8:00, следующий в 9:20 и дальше каждый час. Последний рейс уходит в 22:20. Отправление первого автобуса от «Зеленопарка» в 9:00, затем каждый час до 22:00, а последний в 23:30

Из Крюково и Голубого можно будет добраться на платном автобусе 1297К. Стоимость проезда из Крюково — 60 рублей. Также с ноября, возможно, отменят бесплатный автобус до «Леруа Мерлена».