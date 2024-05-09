«Подумаем и сделаем там более удобную логистику, давно хотим это сделать» , — заявила Гусева в интервью радио «Зеленоград Сегодня».

Маршрут новой дорожки уже прорабатывается совместно коммунальными службами, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин — ее проложат к мемориалу через газон, «в удалении от шоссе для обеспечения удобства и безопасности посетителей».

Благоустройство должен провести «Жилищник» до конца 2024 года. Помимо новой дорожки в списке работ — замена ограждения, ремонт садовых бордюров, покраска, замена скамеек и урн.

Монумент «Танк Т-34» установили в 1966 году на памятном рубеже обороны Москвы — 41-м километре Ленинградского шоссе. Надпись на гранитной плите у его подножия гласит: «Здесь 30 ноября 1941 г. доблестные воины 16 армии и московского народного ополчения остановили врага. С этих рубежей 6 декабря 1941 г. они начали разгром немецко-фашистских захватчиков». Авторы проекта — архитекторы Зеленограда И.А. Покровский, Ю.А. Свердловский, Н.П. Павлович, инженер М.К. Тарасенко.

Открывал памятник 4 декабря 1966 года сам Константин Рокоссовский — маршал, дважды Герой Советского Союза, бывший командующий 16-й армией, которая вела здесь бои в декабре. В торжественной церемонии приняли участие Мария Панфилова, вдова генерала Ивана Панфилова — командира легендарной 316-й дивизии (впоследствии 8-й гвардейской Панфиловской), и комиссар дивизии Пётр Логвиненко.