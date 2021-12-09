В ходе боёв за Москву в Крюково в декабре 1941 года был подбит советский танк. С большой вероятностью — танк Т-34. Он затонул у западной оконечности пруда Водокачка, ныне Школьного озера, а позднее засыпан землей — сейчас он лежит под толстым слоем грунта и мусора. После публикации о планах поднять боевую машину мы встретились и поговорили с Сергеем Комковым — зеленоградцем, который еще в 1980-е начал собирать сведения о затонувшем танке. Он рассказал, как нашли танк, почему его не подняли сразу и что за его сохранение в Зеленограде, возможно, придётся побороться.
Школьное озеро раньше называлось прудом Водокачка — по разным источникам, до 1950-1970 годов. Пруд был проточным, в него впадала речка Сходня. В самом водоеме били подводные ключи. В начале зимы 1941 года местность вокруг Водокачки и возле железной дороги стала ареной ожесточенных боев. В своих воспоминаниях маршал бронетанковых войск Михаил Катуков, командовавший 1-й гвардейской танковой бригадой, писал: «8 декабря Крюково было полностью очищено от противника… За эти два дня боев бригада потеряла три танка Т-34, один КВ и пять Т-60. Только одна тридцатьчетверка была потеряна безвозвратно. Она сгорела на поле боя» (из книги «На острие главного удара», Москва, 1974).
В 1979 году озеро начали чистить. Воду спустили, водоем по периметру забетонировали, речку Сходню заключили в трубу и пустили в обход озера по коллектору. Так водоем стал непроточным. Всё это делалось не быстро.
— Я пришел из армии в 1981 году, — говорит Сергей Комков. — Мне сначала знакомые пацаны, а потом люди постарше рассказали такую историю. Когда воду спустили, работавшие там бульдозеристы увидели торчавшую башню танка. Дернули её — не пошло. Это понятно: били ключи, машина увязала всё глубже, масса огромная, бульдозером её не вытащишь. А пруд надо было быстрее заливать водой. Предполагаю, что было так: рабочие доложили о находке начальству, а там отреагировали: «Да закапывайте к черту, сроки горят».
Впрочем, всё это были разговоры, слухи, надо было искать очевидцев и факты. Чем и занялся Сергей, возглавивший в 1985 году Зеленоградский поисковый отряд. Нашлись люди, жившие в частных домах возле озера в 60-70-е, и помнившие, что в те годы из воды торчала верхняя часть башни. Тогда они еще были детьми, и прыгали на эту башню, а с неё — на остров, где хорошо ловилась рыба.
Конечно, поисковики не могли своими силами поднять затонувший танк — для этого нужно и обследование местности, и тяжелая техника. Между тем, он всё глубже погружался в грунт. В поисках танка участвовали, в частности, руководитель Союза поисковых отрядов России Юрий Смирнов и руководитель клуба спелеологов МГУ, один из лучших специалистов по биолокации Игорь Прокофьев. В 2000 году Смирнов привлек к работе специалистов ИЗМИРАН (Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн) — у них был георадар. Спецы института и Прокофьев работали параллельно, разными методами. Результаты исследования — местонахождение большого металлического объекта, глубина его залегания — совпали.
фото результатов работы георадара из презентации (в задаче комментарий от 15 ноября, стр. 6 и 7, можно сделать коллаж)
Работники ИЗМИРАН в том же году приехали на место и начали бурить. Мощный немецкий бур попал в металл и не смог взять с него стружку. Таким металлом с большой вероятностью может быть броня.
Результаты исследования предоставили зеленоградской префектуре, там провели несколько совещаний. Вблизи затонувшего танка уже тогда были проложены инженерные коммуникации. По данным «Мосводоканала», сверху еще проходила канализационная труба. В префектуре решили приступить к раскопкам, работы начались — но произошла подвижка грунта. А это уже грозило серьезной коммунальной аварией. Тогда администрация приказала всё закопать обратно.
Куда денут танк, если его вытащат из озера, Комков задал несколько раз. «Это боевой танк, оборонявший эту землю. Память войны. Он должен остаться возле озера, на последнем месте боя. На нашей земле. Это будет символично. Боюсь, что танк могут увезти куда-нибудь в другое место под предлогом „Зеленоград — это Москва“, для пиара и отчетности».
Это вполне может быть Т-34 1941 года выпуска, состоявший на вооружении 1-й гвардейской танковой бригады, принимавшей участие в освобождении Крюково от немецких войск. «29 ноября 1941 года для парирования прорыва немецких войск из района Солнечногорска на Крюково вдоль Ленинградского шоссе бригада была переброшена на новый оборонительный рубеж — Баранцево, Брёхово, Каменка. До Москвы оставалось всего 40 километров, — писал Яков Лившиц в своей книге «Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву. — … 4 декабря началось наступление советских войск под Москвой, к которому бригада была усилена и насчитывала в своём составе 39 танков. … 4-8 декабря развернулись ожесточённые бои за село Крюково (ныне в черте города Зеленограда), важный узел дорог и крупный населённый пункт, где оборонялись 5-я танковая и 35-я пехотная дивизии вермахта. Части 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. И. В. Панфилова и 1-й гвардейской танковой бригады дважды ночью атаковали позиции противника и освободили Крюково к исходу 8 декабря».
— Меня неоднократно спрашивали: «У нас уже есть танк на Ленинградке, зачем нам еще один?» — говорит Комков. — Но на 41-м километре стоит послевоенный танк, он выпущен уже после войны, и к боям в Крюково никакого отношения не имеет. А между прочим, настоящего боевого танка 1941 года нет ни в Кубинке, ни в музее истории Т-34 на Дмитровском шоссе. Понимаете ценность нашего танка?"