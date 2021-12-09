Как танк нашли в первый раз и почему сразу не подняли

Школьное озеро раньше называлось прудом Водокачка — по разным источникам, до 1950-1970 годов. Пруд был проточным, в него впадала речка Сходня. В самом водоеме били подводные ключи. В начале зимы 1941 года местность вокруг Водокачки и возле железной дороги стала ареной ожесточенных боев. В своих воспоминаниях маршал бронетанковых войск Михаил Катуков, командовавший 1-й гвардейской танковой бригадой, писал: «8 декабря Крюково было полностью очищено от противника… За эти два дня боев бригада потеряла три танка Т-34, один КВ и пять Т-60. Только одна тридцатьчетверка была потеряна безвозвратно. Она сгорела на поле боя» (из книги «На острие главного удара», Москва, 1974).

В 1979 году озеро начали чистить. Воду спустили, водоем по периметру забетонировали, речку Сходню заключили в трубу и пустили в обход озера по коллектору. Так водоем стал непроточным. Всё это делалось не быстро.

— Я пришел из армии в 1981 году, — говорит Сергей Комков. — Мне сначала знакомые пацаны, а потом люди постарше рассказали такую историю. Когда воду спустили, работавшие там бульдозеристы увидели торчавшую башню танка. Дернули её — не пошло. Это понятно: били ключи, машина увязала всё глубже, масса огромная, бульдозером её не вытащишь. А пруд надо было быстрее заливать водой. Предполагаю, что было так: рабочие доложили о находке начальству, а там отреагировали: «Да закапывайте к черту, сроки горят».

Впрочем, всё это были разговоры, слухи, надо было искать очевидцев и факты. Чем и занялся Сергей, возглавивший в 1985 году Зеленоградский поисковый отряд. Нашлись люди, жившие в частных домах возле озера в 60-70-е, и помнившие, что в те годы из воды торчала верхняя часть башни. Тогда они еще были детьми, и прыгали на эту башню, а с неё — на остров, где хорошо ловилась рыба.

Конечно, поисковики не могли своими силами поднять затонувший танк — для этого нужно и обследование местности, и тяжелая техника. Между тем, он всё глубже погружался в грунт. В поисках танка участвовали, в частности, руководитель Союза поисковых отрядов России Юрий Смирнов и руководитель клуба спелеологов МГУ, один из лучших специалистов по биолокации Игорь Прокофьев. В 2000 году Смирнов привлек к работе специалистов ИЗМИРАН (Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн) — у них был георадар. Спецы института и Прокофьев работали параллельно, разными методами. Результаты исследования — местонахождение большого металлического объекта, глубина его залегания — совпали.