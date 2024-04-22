Теперь депутат Андрей Титов попросил Госдуму прекратить действие соглашения, которое устанавливает предельный тариф на проезд.

«С учетом текущей экономической и социальной ситуации в стране, а также в целях обеспечения интересов государства и ее граждан необходимо рассмотреть возможность денонсации соглашения», — говорит Титов.

Денонсация — это отказ государства от заключенного международного договора. Упомянутое соглашение — это концессионное соглашение на строительство участка скоростной дороги Москва—Санкт-Петербург (15-58 км).

По этому соглашению концессионер (СЗКК — «Северо-западная концессионная компания», 50% которой принадлежат французской группе Vinci) строит дорогу, которая переходит в собственность концеденту (Российской Федерации), но концессионер получает её во временное владение и пользование, взимая в период действия концессионного соглашения плату за проезд.

Соглашение должно действовать ещё 15 лет, но Титов хочет, чтобы его расторгли досрочно. Предусмотрена ли в концессионном соглашении его денонсация и на каких условиях, неизвестно — текста документа нет в открытом доступе. Однако, если правительство РФ захочет изменить размер платы за проезд, то оно должно будет компенсировать недополученный доход.

Пять лет назад президент Путин фактически закрыл вопрос о снижении тарифов на М-11: «Что касается снижения платы за проезд, мы вряд ли сможем «нагнуть» концессионеров, потому что проект сделан с иностранным участием, — говорил тогда Путин и предлагал подумать над субсидированием проезда. Тогда почти никто из наших читателей не поверил «субсидии от Путина» (опросе среди 1600 человек) — и правильно сделали, тарифы только росли.

Возможно, сейчас Титов рассчитывает, что пиетета к иностранцам за последние годы поубавилось и теперь французов можно будет «нагнуть», хотя ещё недавно он жал руку представителю СЗКК (на фото ниже), обсуждая скидки для зеленоградцев