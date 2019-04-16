Яна пожаловалась на отсутствие прямого проезда между старыми и новыми Химками, разделенными Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой. Добираться на работу приходится объездными путями и частично по платной трассе М-11. Выходит долго и накладно.

«Поэтому мы просим вас проработать вопрос о получении льготного проезда для сотрудников предприятия по платному участку дороги, а также строительстве дополнительной дороги, соединяющей новые и старые Химки», — обратилась она к главе государства.

«Что касается снижения платы за проезд по платной магистрали, здесь, конечно, мы вряд ли сможем „нагнуть“ концессионеров, потому что проект сделан с иностранным участием, — ответил Путин. — У них существуют определенные, выработанные заранее правила эксплуатации и, главное, возврата кредитных средств. Они же на кредиты всё это строят. Хотя они, по-моему, и так сделали скидку. Можно абонемент купить, меньше на 50 процентов. Но все равно для вас это дорого, потому что нужно ехать каждый день туда и обратно, стоить это будет очень дорого».

В итоге президент предложил не заставлять концессионеров снижать цену, а подумать над субсидированием проезда.

В 2016 году Путин называл тарифы на М-11 «вздутыми», а губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал их «катастрофой».

Также Путин признался, что впервые слышит о дорожной проблеме старых и новых Химок, и пообещал поговорить на эту тему с губернатором. Воробьев на это сообщил, что дал поручения начать проектирование дороги. «Максимально быстро приступим к строительству этого дополнительного проезда, потому что люди действительно испытывают неудобства и прозябают в пробках».