Территория благоустройства — это парковки возле больницы, участок за ней — где старый забор и деревья, проезд вдоль зданий Роспотребнадзора и дезстанции к моргу. Здесь поменяют асфальт, бордюры, устроят пешеходные дорожки, тротуары, заменят фонари, проложат инженерные сети, отремонтируют водопроводные колодцы. По планам работы пройдут с 25 апреля по 1 июля.

Расширить парковку у главного корпуса больницы вдвое, а то и втрое обещали ещё шесть лет назад. Сколько машиномест добавят при нынешнем благоустройстве, пока неизвестно. Но сам факт увеличения парковочного пространства в управе подтверждают.

Планируется вырубка 36 деревьев, столько же должны посадить (25 лиственных и 11 хвойных). Вместо вырубленных 15 кустарников должны посадить 20, а ещё 40 деревьев ждёт санитарная обрезка.

Должны, вероятно, поставить и скамейки, потому что старые демонтируют, а в управе раньше говорили о зоне отдыха возле больницы, призванной создать «более комфортную и приятную атмосферу для пациентов, посетителей и медицинского персонала». Также в проекте значится устройство навеса и пешеходного мостика, но где конкретно, непонятно.

Этот проект официально называется «благоустройство общественного пространства Каштановая аллея». Проект обошёлся в 800 тысяч рублей, на сами работы выделили свыше 16 миллионов — вполне возможно, в ходе торгов цену снизят, как это часто происходит.

Проект подразумевал визуализацию будущего общественного пространства, но в конкурсе на выполнение работ никаких изображений нет. Ни префектура, ни управа Савелки с общественностью проектными картинками также не делится, поэтому понять, что будет после благоустройства, затруднительно — вероятно, хотят сделать нам сюрприз.