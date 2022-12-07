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Парковку возле больницы на Каштановой аллее реконструируют через два года 07.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Увеличить парковку у главного корпуса зеленоградской больницы вдвое, а то и втрое, обещали еще четыре года назад. Сделать это предполагалось за счет территории за стоянкой. Сейчас о таком масштабном расширении не говорят, но обещают в следующем году сделать проект, а в 2024-м провести сами работы.

В рамках этого благоустройства устроят плоскостную стоянку, отремонтируют проезд вглубь территории больницы, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Это дорога между парковкой, рощей позади неё и зданием Роспотребнадзора, дезстанцией и моргом. Сделают газон. На вопрос редакции о запланированном количестве машиномест после реконструкции в префектуре не ответили. Только отметили, что «участок проектирования не затрагивает территорию существующей парковки возле остановки «Горбольница». Из этого можно понять, что нынешняя парковка останется, а к ней добавят еще машиноместа.

В 2018 году глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина на встрече с жителями сообщила о «принципиальном решении» вопроса с расширением парковки возле больницы — мест на 100-150. Сейчас туда помещается около 50-ти автомобилей. Юдахина отметила, что вопрос решен с московскими властями с подачи муниципальных депутатов, в частности, тогдашнего главврача зеленоградской больницы Олега Гриднева (он был и депутатом Савелок). Вопрос поднимался и на предвыборной встрече с мэром Сергеем Собяниным в августе 2018 года. Мэр пообещал, что стоянку возле больницы расширят за счет пустой территории возле неё.

Парковку переделают по просьбам жителей, таких просьб много, сообщил в интервью радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Василий Харпак. «Тем более сейчас, когда закрылись [на капитальный ремонт] поликлиники и поток посетителей переместился на Каштановую аллею», отметил Харпак. Правда, к осени 2024 года (благоустройством занимаются весной-летом), когда расширят парковку, часть этого потока может уйти из больницы, потому что откроют после ремонта одну или две поликлиники. Сейчас закрыты из-за капремонта взрослые поликлиники во 2-м, 9-м и 14-м микрорайонах. Пациентов принимают в основном в двух работающих поликлиниках в 16-м и 20-м микрорайонах и частично в горбольнице.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, больница, микрорайон 7
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Обсуждение
Юрий Хотимский
7 декабря
Приезжают не некие посетители некоего учреждения, а больные, и в больницу. А эвакуация больных – неотъемлемая часть лечения. Ситуация ужасная! И самое ужасное – это не конкретные трудности для больных, а пренебрежение к людям, содержащим государство, чиновников и медицину. Кроме доставки больного на приемный покой на скорой помощи или на другой машине, существует множество случаев. Плановая госпитализация на операцию в стационар кратковременного пребывания: еле живой больной шагает в другой конец территории больницы в темноте по льду по прерывающемуся тротуару с сумкой на приемный покой к 7:30. В этот же день он, шатаясь от наркоза и боли, со свежими швами снова идет в темное время суток от центрального входа мимо красивой личной машины больничного деятеля, которая стоит на территории больницы. А как его проводить и встретить, когда места на парковке нет?! А вот как происходит выписка из больницы. В инструкции на плакате сказано, что лучше встречать двум родственникам. Один бежит вглубь территории на приемный, а другой кружит вокруг 7 микрорайона, создавая пробки, дожидаясь разрешения на въезд, когда больного уже спустят на приемный к первому родственнику. Равнодушие администрации больницы?! Нет, это - зверское равнодушие! Ведь их машины под окном! Меры безопасности? Конечно, нет. Ведь машины не досматривают. Опасные вещи могут попасть как в личную машину больного или сотрудника, так и в такси. Приоритет для скорых? Опять нет, т.к. толкучка у въезда чревата задержкой скорой. Облегчить ситуацию, не в светлом будущем, а сейчас, должны следующие меры: 1) Убрать машины персонала за территорию больницы и всех поликлиник, начиная с руководителей. В Москве и области же прекрасный общественный транспорт, руководители даже онкологических больных направляют для наблюдения в Красногорск. Сами они живут вероятно ближе Красногорска. 2) Сделать парковку кратковременного ожидания для встречающих, провожающих и привозящих передачи. 3) Сделать площадку досмотра всех машин перед въездом. Безопасности никогда мало не бывает, а в наше время тем более!
A T
8 декабря
Приезжают не некие посетители
Приезжают и посетители, но и у посетителей важные дела - уход (может, сейчас стало больше санитарок, но вряд ли, и работающего человека здесь машина сильно выручает), привезти, увезти какие-то вещи, смену себе для того же ухода, например, за пожилым, и т.д.
Хорошо, если там расширят парковку. И заодно чтобы не мешали у ворот, куда машины скорой помощи подъезжают.
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