В 2018 году глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина на встрече с жителями сообщила о «принципиальном решении» вопроса с расширением парковки возле больницы — мест на 100-150. Сейчас туда помещается около 50-ти автомобилей. Юдахина отметила, что вопрос решен с московскими властями с подачи муниципальных депутатов, в частности, тогдашнего главврача зеленоградской больницы Олега Гриднева (он был и депутатом Савелок). Вопрос поднимался и на предвыборной встрече с мэром Сергеем Собяниным в августе 2018 года. Мэр пообещал, что стоянку возле больницы расширят за счет пустой территории возле неё.

Парковку переделают по просьбам жителей, таких просьб много, сообщил в интервью радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Василий Харпак. «Тем более сейчас, когда закрылись [на капитальный ремонт] поликлиники и поток посетителей переместился на Каштановую аллею», отметил Харпак. Правда, к осени 2024 года (благоустройством занимаются весной-летом), когда расширят парковку, часть этого потока может уйти из больницы, потому что откроют после ремонта одну или две поликлиники. Сейчас закрыты из-за капремонта взрослые поликлиники во 2-м, 9-м и 14-м микрорайонах. Пациентов принимают в основном в двух работающих поликлиниках в 16-м и 20-м микрорайонах и частично в горбольнице.