В документах на проектирование конкретики тоже нет, но по ситуационному плану видно, что стоянка вполне входит в зону благоустройства. Устройство дополнительных мест для парковки подтверждают и в управе. Кроме того, обещали реконструировать проезд между парковкой и зданием Роспотребнадзора к дезстанции и моргу — расширить и устроить тротуар. Сейчас это узкая дорога без тротуара, по которой едут и идут к приёмному отделению — его перенесли на задворки больницы на время капитального ремонта основного помещения. Но это временно, после завершения ремонта приёмное будет работать на прежнем месте.

Возле больницы заменят освещения, сделают новые пешеходные дорожки со скамейками, заменят асфальт. Сейчас заказана концепция благоустройства с 3D моделированием, на это выделено 3,4 миллиона рублей. В конкурсе участвовали девять организаций, победитель снизил цену до 803 тысяч. Как это скажется на качестве проектирования, неизвестно. На создание проекта даётся 50 дней — до конца года должны сделать. Целиком проект называется «Благоустройство общественного пространства Каштановая аллея». Сами работы пройдут в 2024-м году