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Началась подготовка к благоустройству возле горбольницы. Обещают добавить места для парковки 12.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Возле больницы на Каштановой аллее, напротив корпуса 707, переделают пешеходные дорожки, устроят дополнительные парковочные места, сделают тротуар в проезде к моргу. Разработку проекта благоустройства заказал «Жилищник», причем обойдется он в четыре раза дешевле, чем рассчитывали.

Работы проведут в следующем году, они затрагивают территорию площадью два гектара. Увеличить парковку у главного корпуса больницы вдвое, а то и втрое, обещали еще пять лет назад. В прошлом году в префектуре сказали, что участок проектирования будущего благоустройства «не затрагивает территорию существующей парковки возле остановки «Горбольница». Из этого можно сделать вывод, что нынешняя стоянка останется на месте, а парковочные места добавят где-то рядом — например, за счет части больничной территории за забором. В 2018-м году мэр Собянин обещал, что стоянку возле больницы расширят за счет пустой территории возле неё. Пустым там можно назвать только больничный участок за забором. Тогда же местные депутаты говорили, что парковку расширят на 100-150 мест. Сейчас туда помещается около 50-ти автомобилей.

В документах на проектирование конкретики тоже нет, но по ситуационному плану видно, что стоянка вполне входит в зону благоустройства. Устройство дополнительных мест для парковки подтверждают и в управе. Кроме того, обещали реконструировать проезд между парковкой и зданием Роспотребнадзора к дезстанции и моргу — расширить и устроить тротуар. Сейчас это узкая дорога без тротуара, по которой едут и идут к приёмному отделению — его перенесли на задворки больницы на время капитального ремонта основного помещения. Но это временно, после завершения ремонта приёмное будет работать на прежнем месте.

Возле больницы заменят освещения, сделают новые пешеходные дорожки со скамейками, заменят асфальт. Сейчас заказана концепция благоустройства с 3D моделированием, на это выделено 3,4 миллиона рублей. В конкурсе участвовали девять организаций, победитель снизил цену до 803 тысяч. Как это скажется на качестве проектирования, неизвестно. На создание проекта даётся 50 дней — до конца года должны сделать. Целиком проект называется «Благоустройство общественного пространства Каштановая аллея». Сами работы пройдут в 2024-м году

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, благоустройство, больница, каштановая аллея
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