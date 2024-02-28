«ТПУ Зеленоград-Крюково дооснастят дополнительными инфракрасными обогревателями в местах ожидания пассажиров. Монтажные работы с укладкой электросетей запланированы в начале апреля», сообщили в РЖД в ответ на очередную жалобу жителя на отсутствие отопления на вокзале.

Раньше в ответ на подобные претензии и в РЖД, и в департаменте транспорта говорили, что вокзал построен в соответствие с проектом. А в РЖД вообще добавляли, что построили не вокзал, а «крытый мост». Но теперь часть проекта, касающуюся отопления, вентиляции и кондиционирования в пассажирском здании, откорректировали.

Где именно установят дополнительные обогреватели, пока неизвестно. Выясним это и вернемся с деталями.

Мэр Собянин назвал новый неотапливаемый вокзал в Крюково «дворцом», но 38% читателей «Зеленоград.ру» считают отсутствие отопления самой большой проблемой МЦД (в опросе приняло участие почти две тысячи человек). Зимой на вокзале замерзают торговые автоматы, обледеневает пол и выпадает снег, а единственные отапливаемые места для пассажиров — холлы возле лифтов и туалеты. При этом публично чиновники и депутаты не замечали проблемы.