На вокзале в Крюково замерзают автоматы по продаже воды, кофе и билетов 12.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Длительные морозы начала января показали, что от низкой температуры внутри неотапливаемого вокзала страдают не только люди, но и техника.

Например, в торговых автоматах замерзли напитки (на фото), хотя сами автоматы работали. А вот кофейные автоматы сбоили уже сами по себе — купить на вокзале, по совету мэра Собянина, «стаканчик вкусного и ароматного кофе» получилось не у всех. Также плохо работали сенсорные экраны у автоматов по продаже билетов — оформить поездку получалось не с первого раза.

Недавно мэр назвал станцию Крюково «дворцом», поддержав шутников, которые окрестили вокзал «дворцом снежной королевы». Над этим можно снова посмеяться, как смеялись над снегом, идущим в здании «вокзала». А можно просто отдать себе отчет в том, что слова мэра о комфорте для пассажиров — это просто слова.

Власть в Крюково по-прежнему у РЖД, которая называет построенное здание «крытым пешеходным переходом» и заявляет (см. скриншот ниже), что в нем поддерживается температура, необходимая для работы только тех систем, которые обеспечивают посадку на поезда. То есть работу торговых автоматов и удобное ожидание никто и не обещал.

А сегодня утром пассажирам снова пришлось ждать до 40 минут, чтобы уехать по маршруту МЦД-3. Ждать, не имея возможности согреться на вокзале. «Народу очень много, на платформах метель, люди стоят в тамбурах эскалаторов, а там тоже дубак», говорят пассажиры.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд, сюжет: отопление на вокзале крюково
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