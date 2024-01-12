Длительные морозы начала января показали, что от низкой температуры внутри неотапливаемого вокзала страдают не только люди, но и техника.

Например, в торговых автоматах замерзли напитки (на фото), хотя сами автоматы работали. А вот кофейные автоматы сбоили уже сами по себе — купить на вокзале, по совету мэра Собянина, «стаканчик вкусного и ароматного кофе» получилось не у всех. Также плохо работали сенсорные экраны у автоматов по продаже билетов — оформить поездку получалось не с первого раза.

Недавно мэр назвал станцию Крюково «дворцом», поддержав шутников, которые окрестили вокзал «дворцом снежной королевы». Над этим можно снова посмеяться, как смеялись над снегом, идущим в здании «вокзала». А можно просто отдать себе отчет в том, что слова мэра о комфорте для пассажиров — это просто слова.