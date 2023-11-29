Что послужило поводом к публикации мэром статьи «Московские городские вокзалы», неизвестно. Однако актуальную для многих зеленоградцев тему отсутствия отопления на новом вокзале в Крюково Собянин изящно обошёл.

Единственное, что он сказал про тепло или холод на вокзалах — буквально следующее: «Если раньше территории у железнодорожных платформ воспринимались как холодные и неуютные места, то сегодня на московских городских вокзалах можно купить стаканчик вкусного и ароматного кофе».

Непонятно, что мэр имеет в виду. Что в отсутствии отопления надо согреваться кофе? Спасибо за заботу!

Напомним, что в Октябрьской железной дороге недавно сказали «Зеленоград.ру», что отапливать вокзал вообще не планируют, потому что это не вокзал, а «крытый пешеходный мост». Между тем, департамент транспорта утверждает, что это «городской вокзал» и отопление должно быть.

Ждем ответов от РЖД и дептранса, а пока, по совету Собянина, запасаемся горячим кофе.