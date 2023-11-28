«В соответствии с проектными решениями по строительству ТПУ Зеленоград-Крюково галерея конкорса (разделительного зала между платформами и основными помещениями вокзального комплекса) является крытым пешеходным мостом. Отопление и кондиционирование предусматривается только в местах постоянного пребывания обслуживающего персонала, общественных туалетах и лифтовых холлах», ответили на вопросы «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. И ещё возле скамеек на платформах работают инфракрасные обогреватели.

При этом «крытый мост» является частью «современного городского вокзала», как называют его в правительстве Москвы. Как и «основные помещения вокзального комплекса» — то есть, вестибюли. Там давно и откровенно холодно. 14 ноября департамент транспорта сообщил, что на новых московских городских вокзалах вестибюли отапливаемые. «Здесь можно в тепле подождать поезд, даже когда на улице минусовая температура». Может, где-то и можно, а в Зеленограде нельзя. Околеть в ожидании в морозы — можно.

Может быть, в РЖД, не говоря прямым текстом, намекают на то, что реконструкция Крюково не завершена, и пока это строительный объект, которому отопление не положено? Мы спросили строителей — компанию «1520», занимающуюся реконструкцией станции. Там ответили, что вестибюли и конкорс на станции Крюково оборудованы тепловыми завесами и потолочными инфракрасными обогревателями «в соответствии с проектом». Всё оборудование сдано в эксплуатацию и находится в исправном состоянии. И дальше РЖД решает, когда включать это оборудование.

Почему не включают, непонятно. «Зеленоград.ру» отправит очередные запросы в правительство Москвы и РЖД, чтобы выяснить, что же всё-таки построили в Крюково — «городской вокзал» или «крытый пешеходный мост».