Снег остаётся на полу, на поручнях возле окна и не думает таять, что намекает на температуру внутри вокзала. Прилетел снег через какие-то отверстия фасада или образовался прямо внутри вокзала из-за холода и высокой влажности, неизвестно.

Недавно стало известно, что РЖД даже не планировало делать на вокзале в Крюково отопление для пассажиров. Редакция «Зеленоград.ру» отправила в мэрию и РЖД запрос о возможности дообрудовать здание вокзала хоть каким-то отоплением.

А пока всех чиновников, которые говорили про «комфортный и теплый новый городской вокзал» в Крюково, приглашаем в гости — посидим 50 минут на вокзале, ожидая следующего поезда по МЦД (как было сегодня утром), обсудим «наземное метро». Только оденьтесь потеплей.