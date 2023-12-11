«Холоднее, чем на улице» — говорят о пребывании на станции Крюково многие пассажиры. Вокзал ещё осенью основательно промёрз, а сейчас на улице и вовсе мороз. Возможно, в фантазиях мэрии и РЖД предполагалось, что пассажиры, стремительно пересекая конкорс, спускаются на платформы, от которых каждые пять минут отходит поезд. Но на деле до этого ещё далеко — электрички регулярно отменяют, ломаются и опаздывают и неизвестно, наладится ли движение хоть когда-нибудь. В общем, поезда приходится ждать на холодном вокзале.

В соответствии с проектом, на вокзале установлены тепловые завесы и потолочные инфракрасные обогреватели, но не везде, а только так называемых «зонах комфорта»: на платформах, лифтовые холлы, туалеты и служебные помещения. Похоже, туалеты единственное место, где пассажиры могут согреться, потому что обогреватели на платформах не слишком хорошо справляются с холодом.

Лицемерно ведёт себя мэрия. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» об отсутствии отопления там ответили, что за проект вокзала, а также за обслуживание станции отвечает РЖД. При этом попиариться на МЦД мэрия не забывает, сообщая, что «на новых московских городских вокзалах вестибюли отапливаемые, здесь можно в тепле подождать поезд, даже когда на улице минусовая температура». Это откровенная ложь, если только в мэрии не предлагают подождать поезд в тепле вокзального туалета.

Впрочем, РЖД не лучше. Ещё весной компания сообщала о наличии отопления на станциях диаметров. «На станциях МЦД установлены несколько систем обогрева — для малых архитектурных форм (лавочек), а также внутри конкорса, — цитировало профильное издание «Гудок» главного инженера дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств МЦД Кирилла Юрьева. Впрочем, потом в ответ на запрос «Зеленоград.ру» в РЖД заявили, что построенная галерея конкорса является всего лишь крытым пешеходным мостом, вероятно, имея в виду, что какой же дурак будет отапливать мост.

Пока же пассажиры в Крюково продолжают сильно мерзнуть. Любопытно, что в старом здании вокзала, ныне пустом, было отопление — обычная батарея. И на станциях МЦД-3, связанных с метро, обогрев тоже местами присутствуют. Например, в вестибюле станции МЦК Лихоборы (переход с одноименной пригородной станции МЦД).

«Зеленоград.ру» спросит у мэрии и РЖД, есть ли возможность перестать позориться, издеваться над людьми и хотя бы к следующей зиме смонтировать отопление в здании вокзала. Вы тоже можете спросить Собянина, «где отопление» — заходите на сайт мэрии, выбирайте «Правительство Москвы» в качестве получателя, включайте флажок «Обращение должностному лицу» и выбирайте Собянина. Пожалуйста, перешлите, полученный ответ в нашу редакцию.