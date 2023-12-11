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Отопления на новом вокзале в Крюково не было в проекте строительства. В мэрии заявляют, что подождать поезд можно в тепле, хотя единственное теплое место на вокзале — это туалеты 11.12.2023 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» повторно обратился в департамент транспорта Москвы и РЖД по поводу дикого холода в здании вокзала в Крюково, а также изучил проект строительства станции на предмет систем отопления. Теперь все официально подтвердили, что с самого начала основную часть новой станции Крюково - вестибюли и конкорс — отапливать не собирались. Греют только служебные помещения, лифты, туалеты и платформы возле скамеек. В мэрии продолжают утверждать, что на вокзалах МЦД тепло.

«Холоднее, чем на улице» — говорят о пребывании на станции Крюково многие пассажиры. Вокзал ещё осенью основательно промёрз, а сейчас на улице и вовсе мороз. Возможно, в фантазиях мэрии и РЖД предполагалось, что пассажиры, стремительно пересекая конкорс, спускаются на платформы, от которых каждые пять минут отходит поезд. Но на деле до этого ещё далеко — электрички регулярно отменяют, ломаются и опаздывают и неизвестно, наладится ли движение хоть когда-нибудь. В общем, поезда приходится ждать на холодном вокзале.

В соответствии с проектом, на вокзале установлены тепловые завесы и потолочные инфракрасные обогреватели, но не везде, а только так называемых «зонах комфорта»: на платформах, лифтовые холлы, туалеты и служебные помещения. Похоже, туалеты единственное место, где пассажиры могут согреться, потому что обогреватели на платформах не слишком хорошо справляются с холодом.

Лицемерно ведёт себя мэрия. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» об отсутствии отопления там ответили, что за проект вокзала, а также за обслуживание станции отвечает РЖД. При этом попиариться на МЦД мэрия не забывает, сообщая, что «на новых московских городских вокзалах вестибюли отапливаемые, здесь можно в тепле подождать поезд, даже когда на улице минусовая температура». Это откровенная ложь, если только в мэрии не предлагают подождать поезд в тепле вокзального туалета.

Впрочем, РЖД не лучше. Ещё весной компания сообщала о наличии отопления на станциях диаметров. «На станциях МЦД установлены несколько систем обогрева — для малых архитектурных форм (лавочек), а также внутри конкорса, — цитировало профильное издание «Гудок» главного инженера дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств МЦД Кирилла Юрьева. Впрочем, потом в ответ на запрос «Зеленоград.ру» в РЖД заявили, что построенная галерея конкорса является всего лишь крытым пешеходным мостом, вероятно, имея в виду, что какой же дурак будет отапливать мост.

Пока же пассажиры в Крюково продолжают сильно мерзнуть. Любопытно, что в старом здании вокзала, ныне пустом, было отопление — обычная батарея. И на станциях МЦД-3, связанных с метро, обогрев тоже местами присутствуют. Например, в вестибюле станции МЦК Лихоборы (переход с одноименной пригородной станции МЦД).

«Зеленоград.ру» спросит у мэрии и РЖД, есть ли возможность перестать позориться, издеваться над людьми и хотя бы к следующей зиме смонтировать отопление в здании вокзала. Вы тоже можете спросить Собянина, «где отопление» — заходите на сайт мэрии, выбирайте «Правительство Москвы» в качестве получателя, включайте флажок «Обращение должностному лицу» и выбирайте Собянина. Пожалуйста, перешлите, полученный ответ в нашу редакцию.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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Обсуждение
Владислав М
Вчера, 18:49
Сначала пусть сделают отопление всех тротуаров в городе, тогда уж. Чем переход на станции лучше/хуже тротуаров, по которым пешеход в любом случае проходит бОльшее расстояние? Какой и зачем ждать поезд на станции при 5-10 минутном интервале, при возможности пешком дойти до станции за 40 минут из любой точки города?
A T
Вчера, 22:40
Тем, кто ездит на работу от станции "Крюково", наверное, вряд ли актуально по утрам идти до неё условные 40 (30, 20) минут и затем вечером обратно. За которые из любой точки, кстати, не дойти, если принять, что средняя скорость пешехода около 5 км/ч (похоже, так примерно и есть). Ну это я так, как зеленоградский пешеход предполагаю, т.к. перемещаюсь здесь почти всегда ногами.
А актуально, наверное, за согласованную оплату получать транспортные услуги завяленного качества. Ну, там, соблюдение расписания без регулярных сбоев, предоставление работающей инфраструктуры, заявленный комфорт на станции, которую теперь называют городским вокзалом.
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