На вокзале в Крюково положат противоскользящие коврики. Без отопления там скользко 06.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Положить коврики в течение февраля пообещали префектуре в РЖД. Правда, речь идёт только о металлических площадках перед эскалаторами, хотя жалуются и на скользкую плитку.

Жалобы начались с декабря, когда стало понятно, что вокзал не отапливается. Иногда с потолка шел снег, который затем таял и замерзал на полу. Иногда в проходе ставили таблички «мокрый пол», хотя честней было бы предупреждать о гололёде.

В РЖД раньше говорили, что на вокзале поддерживается температура, «необходимая для обеспечения работоспособности систем». Однако согласие РЖД положить коврики ещё раз показывает, что вокзал нуждается в отоплении. В холода там замерзала вода в торговых автоматах, а также экраны автоматов по продаже билетов. Единственное теплое место для пассажиров на вокзале — туалеты, кроме того отапливаются уличные лифтовые холлы.

Очевидно, ковриками и другими «заплатками» положение не исправишь — мэрии и РЖД необходимо срочно начинать проектирование системы отопления вокзала, чтобы следующая зима прошла без издевательств над пассажирами.

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Метки:
электричка, мцд, сюжет: отопление на вокзале крюково
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