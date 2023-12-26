«При проектировании городского вокзала Крюково использованы лучшие новаторские решения» — так считает депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов. Он также отметил, что изменилась, в частности, «степень комфорта ожидания транспорта».

«Зеленоградцы получили объект, который сделан по всем принципам московского городского вокзала и даже лучше. У нас внедрены решения, которых нет пока нигде в Москве», сказал Титов, имея в виду не отсутствие отопления, а недавно открытый интеграционный вестибюль, для быстрой пересадки между электричкой и автобусом.

Пересадка на автобусы, действительно, получилась нормально. Но многие пассажиры МЦД недовольны тем, что на вокзале холодно (по ощущениям — холодней, чем на улице), иногда внутри даже идёт снег. Это не ошибка, так сделали специально, ещё на этапе «новаторского» проектирования. В РЖД считают, что построили крытый пешеходный мост, по которому надо быстро проходить с улицы на электричку, а в мэрии утверждают, что построили комфортный (в том числе, для ожидания) вокзал.

Теперь очевидно — наш депутат считает, что проблемы в этом нет. Раньше отсутствие отопления не заметил и мэр Собянин.