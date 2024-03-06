Новый зеленоградский микрорайон — ЖК «Зелёный парк» — строится в бывшей промзоне ЦИЭ на Георгиевском проспекте, рядом с 17-м и 20-м микрорайонами. В этом году планируют заселить восемь домов. Строят детсад, школу и большой склад. А что будет с парковками — «время покажет», говорят в управе.

В первых двух урбан-блоках 1928 квартир, сообщил в интервью на радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Максим Антонов. Фактически это восемь жилых зданий — четыре первой очереди и четыре второй. Им присвоены адреса: Георгиевский проспект, дом 27, корпуса 1 и 2. Так что в «Зеленом парке», как и в соседнем 17-м микрорайоне, не будет традиционной зеленоградской нумерации домов.

Дома первой очереди получили разрешение на ввод еще в ноябре, второй — в январе. Но заселение в первые дома планируется в июле, сообщает застройщик на своем сайте. При этом детский сад на 250 мест намереваются открыть весной-летом 2025 года, а школу на 550 мест — летом-осенью 2025-го.

Сейчас к новым домам строят подъездную дорогу от Георгиевского проспекта. А в эту субботу на Георгиевском шоссе возле строящегося ЖК откроют автобусную остановку «Овражная улица», здесь будут останавливаться автобусы 25, 28, 32 и 400К.

По проекту, во дворах парковок не будет. Подземных паркингов в новостройках нет. Уличные парковки предусмотрены, «но покроют ли они потребности населения — время покажет», сказал Антонов. В утвержденном три года назад проекте застройки были многоуровневые паркинги на 2600 машиномест. Сейчас на генплане микрорайона такие паркинги не обозначены. А время уже показало, что такое нехватка парковок, на примере 17-го микрорайона, который строила та же компания ПИК. Тот факт, что «Зеленый парк» даст большой прирост населения и, соответственно, машин, в городской администрации признают, но, видимо, ничего не могут сделать с застройщиком.

Хотя по другому поводу с ним договорились. Вместо планировавшегося торгового центра возле Георгиевского проспекта построят логистический комплекс. По сути это будет большой склад, хотя раньше это называлось промышленным парком. Промышленно-производственная тема возникла после того, как представитель застройщика в декабре 2022 года сказал, что строительство производственных и офисных зданий в новом микрорайоне под вопросом из-за отсутствия спроса. Префект Смирнов тогда с ним не согласился и ответил, что как раз в Зеленограде «многие предприятия заинтересованы в новых офисно-лабораторных помещениях». И отметил, что город готов помочь в определении спроса на такие помещения конкретно в Зеленограде. После этого вопрос быстро решился в пользу выделения земли под промышленную застройку (это оформлено мэрией официально).

Некоторых покупателей квартир в ЖК напугали эти планы: они опасаются проезда грузовиков по внутренним дорогам микрорайона, их скопления при подъезде к складу и потенциальных работников — трудовых мигрантов. В префектуре на такое обращение ответили, что, во-первых, участок под логистический комплекс «находится в нормативном удалении от жилых и социальных объектов». Во-вторых, вредных производств там не будет. В-третьих, заезд на территорию комплекса сделают от Георгиевского проспекта, транзитного движения транспорта по внутренним дорогам микрорайона не планируется. Склад, по планам, достроят в конце этого года.

Сейчас началось строительство третьей очереди жилых домов (их заселение ожидается в 2026 году), а всего их будет в микрорайоне 28.