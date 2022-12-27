В новом микрорайоне «Зелёный парк» у Георгиевского проспекта строят восемь жилых домов. По проекту, вокруг жилой застройки должны возвести производственные и офисные здания. Со строительством жилья там всё в порядке, идут по графику, а вот общественные здания под вопросом, сказал представитель группы ПИК Дмитрий Овсянников, так как спрос на них резко снизился.

Однако префект Анатолий Смирнов с ним не согласен: «В Зеленограде в настоящее время многие предприятия заинтересованы в новых офисно-лабораторных помещениях, и если будет необходимость, город готов помочь в определении спроса конкретно в нашем округе», цитирует Смирнова префектура.

Вероятно, ПИК, оперирует данными в целом по Москве, а Смирнов имеет в виду, что в Зеленограде особенная ситуация.

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, за три квартала этого года объем сделок аренды и купли-продажи на столичном офисном рынке упал на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за третий квартал сократился ещё больше — на 38%. Помещения опустели в основном в дорогих бизнес-центрах, писал в октябре Коммерсантъ. Новые офисы сейчас подбирают в основном госкомпании или окологосударственные структуры, а также организации, сменившие зарубежную юрисдикцию на российскую. Чаще всего они рассматривают помещения площадью до 1 тысячи кв. м, на срок не более трех лет.

По утвержденному проекту планировки, на территории бывшей промзоны (несостоявшегося Центра информатики и электроники) должны построить 28 жилых домов, две школы и два детсада, паркинги на 2600 машиномест. По планам, площадь жилья, школы и детсадов составляет 847,8 тысяч квадратных метров, а торгово-общественная застройка — более 300 тысяч кв.м. Также вокруг микрорайона построят объездную дорогу с выездами на Георгиевский проспект.