В старом проекте развития этой территории планировали построить шесть промышленно-производственных, но в 2019—2020 был сделан новый проект застройки — преимущественно жилой, производственные и промышленные здания исчезли.

Промпарки, предлагаемые застройщиком — группой компаний ПИК — предполагают строительство помещений под любые виды легких производств. Площади могут быть разных форматов, от небольших офисных до зданий целиком под потребности крупного бизнеса. Их можно купить или арендовать (на срок от пяти лет). Промпарки подключены к центральным городским сетям: электричество, вода, канализация, отопление, интернет. Офисные помещения передаются с готовой отделкой. В качестве примера ПИК приводит промышленный парк Бутово общей площадью 60 тысяч кв. метров на участке 12 Га. Он делится на зоны, где здания под промышленно-складское и офисное назначение или поделены на блоки, или сдаются целиком, или есть возможность организовать пространство под конкретного резидента.

Пока в ЦИЭ строят восемь жилых домов. В декабре, общаясь с префектом Анатолием Смирновым, представитель застройщика сказал, что строительство производственных и офисных зданий в новом микрорайоне под вопросом из-за отсутствия спроса. Смирнов с ним не согласился и ответил, что как раз в Зеленограде «многие предприятия заинтересованы в новых офисно-лабораторных помещениях». И отметил, что город готов помочь в определении спроса на такие помещения конкретно в Зеленограде. Вероятно, определили, если вопрос так быстро решился в пользу выделения земли под промышленную застройку.

В ЦИЭ также должны построить два детских сада на 250 мест каждый и две школы на 550 мест каждая и передать их городу. Планируемый срок открытия первого детсада и школы — весна-осень 2025 года.