В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк 17.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый зеленоградский микрорайон — ЖК «Зеленый парк» — строят на территории бывшей промзоны ЦИЭ у Георгиевского проспекта. Восьмую часть этой земли решено отдать под возведение промышленного парка. ПИК описывает такие парки как промышленно-логистические комплексы с возможностью объединения функций производства, хранения, офиса и шоу-рума в одном пространстве. Еще недавно застройщик говорил, что производственные и офисные здания строить здесь невыгодно, потому что спрос на них резко упал.

О выделении участка 8,7 гектара из общей площади микрорайона 75 Га под строительство промышленного парка сообщил Москомстройинвест. Общая площадь застройки промпарка — 46 тысяч кв. метров. Решение о разделе земельного участка микрорайона «Зеленый парк» принято 12 января градостроительно-земельной комиссией, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.

Где именно разместится промышленный парк и почему его потребовалось дополнительно выделять из общей территории, не уточняется.

В старом проекте развития этой территории планировали построить шесть промышленно-производственных, но в 2019—2020 был сделан новый проект застройки — преимущественно жилой, производственные и промышленные здания исчезли.

Промпарки, предлагаемые застройщиком — группой компаний ПИК — предполагают строительство помещений под любые виды легких производств. Площади могут быть разных форматов, от небольших офисных до зданий целиком под потребности крупного бизнеса. Их можно купить или арендовать (на срок от пяти лет). Промпарки подключены к центральным городским сетям: электричество, вода, канализация, отопление, интернет. Офисные помещения передаются с готовой отделкой. В качестве примера ПИК приводит промышленный парк Бутово общей площадью 60 тысяч кв. метров на участке 12 Га. Он делится на зоны, где здания под промышленно-складское и офисное назначение или поделены на блоки, или сдаются целиком, или есть возможность организовать пространство под конкретного резидента.

Пока в ЦИЭ строят восемь жилых домов. В декабре, общаясь с префектом Анатолием Смирновым, представитель застройщика сказал, что строительство производственных и офисных зданий в новом микрорайоне под вопросом из-за отсутствия спроса. Смирнов с ним не согласился и ответил, что как раз в Зеленограде «многие предприятия заинтересованы в новых офисно-лабораторных помещениях». И отметил, что город готов помочь в определении спроса на такие помещения конкретно в Зеленограде. Вероятно, определили, если вопрос так быстро решился в пользу выделения земли под промышленную застройку.

В ЦИЭ также должны построить два детских сада на 250 мест каждый и две школы на 550 мест каждая и передать их городу. Планируемый срок открытия первого детсада и школы — весна-осень 2025 года.

Читайте также
В микрорайоне ЦИЭ не хотят строить офисы и производства — спрос на них упал. Но зеленоградские власти считают иначе
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коммерческая недвижимость, микрорайон циэ ("зеленый парк")
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» на Жилинской улице — товары для военных, туристов, дачников и любителей активного отдыха Реклама
В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк Новости
Исторический вокзал станции Крюково передумали сносить. Как его использовать — подумают Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 22 января Афиша
Выселенная из квартиры пенсионерка лишилась оставшихся вещей, которые хранила в подъезде. Вероятно, их выкинул сотрудник управляющей компании Новости
Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed Реклама
Как знаменитая актриса Инна Чурикова сыграла свою первую роль в деревне Чашниково рядом с Зеленоградом Истории
Крещенские купания 18 и 19 января: где будут работать проруби Гид
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — с новым сайтом еще ближе и удобнее Реклама
Завод компании «Резонит» по производству электроники достроен в промзоне «Алабушево» — он заработает летом, здесь будет около 450 рабочих мест Новости
60 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Бетонные плиты слетели с грузовика и раздавили припаркованную машину Новости
Как площадь Колумба в Зеленограде получила своё название: байка об испанских галеонах и правдивая история о Дворце пионеров Истории
Жители «Зеленоград-сити» попросили запретить проезд во дворы грузовиков. Им отказали Новости
У бывшего депутата и директора колледжа Юрия Копейкина нашли фальшивую диссертацию Новости
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Партнёрский материал
Дачный поселок «Трамвай» захватил часть земельного участка с Панфиловским проспектом. Теперь несколько построек могут снести Новости
В местном проезде — «дублёре» Солнечной аллеи — запретили стоянку. Многие местные недовольны и предлагают решения Новости
Подсветку ТЦ «Савелки» приглушат или выключат, чтобы не мешать жителям «Флейты» Новости
В одном из зеленоградских кинотеатров начали показывать новый фильм «Аватар». Без разрешения правообладателей Новости
Департамент имущества признал проблемы с границами поселка «Трамвай» - он хочет перекрыть горожанам проход по «своему» участку Новости
МИЭТ обзаведется новым общежитием в 6-м микрорайоне. И планирует построить ещё один учебный корпус Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Преступность в Зеленограде рекордно выросла за прошедший год — обогнали всю Москву Новости
Оглушительный салют встревожил три района старого города. Надо что-то делать с шумной пиротехникой — так считает большинство зеленоградцев Новости
Две зеленоградские школы вошли в топ-200 в области математики и естественных наук Новости
Открыт дополнительный набор детей в развивающем центре «Талант-клуб» — по новым направлениям «Подготовка к школе» и «Английский язык» Партнёрский материал
Неисправный светофор привел к получасовой пробке на выезде из Северной промзоны Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру