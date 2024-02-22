На фирменном стаканчике — интересные места рядом со станциями, а по QR-коду можно принять участие в розыгрыше призов. Но для зеленоградцев коллаборация «кофе+МЦД» звучит скорей издевательски, отсылая к локальному мему про «отогреться и попить кофе на вокзале в Крюково», запущенному ещё мэром Собяниным. Как известно, отопления вокзале в Крюково нет и в морозы там становится так холодно, что замерзают даже автоматы по продаже кофе, обледеневает пол, а с потолка идёт снег.

Говорят, что в рамках этой кофейно-железнодорожной коллаборации был снят имиджевый ролик с использованием технологии дополненной реальности для трансляции в кофейнях и на экранах в транспорте. Мы этот ролик найти не смогли, но не исключено, что в нем на вокзале в Крюково действительно можно отогреться (не только в туалете), но только с помощью дополненной реальности.

Кстати, отсутствие отопления на вокзале в Крюково считают самой большой проблемой большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе — эта проблема волнует даже больше, чем сбои в расписании, отсутствие льгот при пересадке на автобус и повышенный тариф для зеленоградцев из-за пригородной зоны.