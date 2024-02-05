Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Центре организации дорожного движения: «ЦОДД принял решение продлить эксперимент по замене зеленого мигания транспортного светофора на фазу покоя („всем красный“) до лета 2024 года». Вероятно, это означает «до конца мая».

Точные данные о влиянии эксперимента на пропускную способность перекрестков и безопасность будут опубликованы позже, обещают в ЦОДД.

Это уже второе продление эксперимента — первый раз его продлили «до начала 2024 года». Тогда в качестве причины продления называли необходимость собрать больше объективных данных о влиянии на движение и безопасность.

Можно предположить, что эксперимент будет продлен и дальше — чтобы собрать данные минимум за год. Но кое-какие данные уже собраны. Например, по информации ЦОДД, за первые полтора месяца эксперимента (с 14 октября по 30 ноября) на 27% сократилось число нарушений скоростного режима по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом транспортная ситуация на дорогах Зеленограда «остается стабильной», а пропускная способность перекрестков увеличивается, отметили в ЦОДД.

ГИБДД, которая в самом начале эксперимента сообщила о значительном росте числа ДТП и связала это с экспериментом, новых данных не предоставила и продление эксперимента сам а не прокомментировала. Тогда же прекратить эксперимент попросила префектура, автокомбинат, депутаты разных уровней.