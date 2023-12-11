Эксперимент по «замене зеленого мигания на фазу покоя „всем красный“ продлен предварительно до начала следующего года», сообщили в ЦОДД в ответ на запрос редакции «Зеленоград.ру». Что это точно значит, непонятно — например, один сотрудник ЦОДД в своем канале написал о продлении до 1 февраля. Причина продления — необходимость собрать больше объективных данных о влиянии на движение и безопасность.

Но кое-какие данные уже собраны. Например, по информации ЦОДД, за время эксперимента (с 14 октября по 30 ноября) на 27% сократилось число нарушений скоростного режима по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом транспортная ситуация на дорогах Зеленограда «остается стабильной», а пропускная способность перекрестков увеличивается, отметили в ЦОДД.

Лишь семь процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, поддержало продление эксперимента, чтобы собрать больше объективных данных. Большинство (79%) просто требует вернуть всё, как было. 11% респондентов или уже привык к новому режиму работы светофоров или изначально поддерживал отмену мигающего зеленого.

В среду о продлении эксперимента также заявили в компании «Спецдорпроект» и представили свою статистику — о проездах на красный. По их данным, число проездов на красный по сравнению с прошлым годом с началом эксперимента резко выросло, но примерно через два месяца столь же резко упало — до прошлогодних значений и ниже. В компании это связывают со снижением «скорости в городе с 75-85 км/ч до 55-60».

В начале ноября «Спецдорпроект», как и ЦОДД сейчас, тоже показывал данные о снижении числа нарушений скоростного режима, но тогда анализировались данные за короткий период (всего две недели) или сравнение шло с периодом до отмены зеленого мигания (август-сентябрь), поэтому выводы о связи с экспериментом подверглись критике.

ГИБДД, которая в октябре сообщила о значительном росте числа ДТП и связала это с экспериментом, новых данных не предоставила и продление эксперимента сам а не прокомментировала. Префектура тогда же попросила департамент транспорта прекратить эксперимент, но ответ московского ведомства зеленоградской администрации до сих пор не опубликован.