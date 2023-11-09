Об этом заявил гендиректор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович в эфире радио «Москва ФМ». Он также отметил, что эксперимент в Зеленограде продлили до конца ноября.

Цель эксперимента с отменой мигающего зеленого, чтобы водители привыкали ездить медленно, пояснил Антонович: «Если у водителей стресс [от внезапного включения желтого] — пусть пьют валерьянку. Вы должны, как в любой стране, наблюдать за дорожной обстановкой, не в телефон смотреть или, пардон, в носу ковыряться, не на соседку, прекрасную девушку, смотреть, а смотреть вперёд. И если загорелся жёлтый, и вы близко — спокойно проезжаете, если далёко — спокойно тормозите».

До этого Антонович утверждал, что после отключения мигающего зеленого сигнала светофора снизилось в три раза количество водителей, превышающих скорость — которые при ограничении в 60 км/ч ездят на скорости от 80 и выше.