Число штрафов за превышение скорости упало вдвое за время эксперимента с отменой мигающего зелёного 09.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом заявил гендиректор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович в эфире радио «Москва ФМ». Он также отметил, что эксперимент в Зеленограде продлили до конца ноября.

Цель эксперимента с отменой мигающего зеленого, чтобы водители привыкали ездить медленно, пояснил Антонович: «Если у водителей стресс [от внезапного включения желтого] — пусть пьют валерьянку. Вы должны, как в любой стране, наблюдать за дорожной обстановкой, не в телефон смотреть или, пардон, в носу ковыряться, не на соседку, прекрасную девушку, смотреть, а смотреть вперёд. И если загорелся жёлтый, и вы близко — спокойно проезжаете, если далёко — спокойно тормозите».

До этого Антонович утверждал, что после отключения мигающего зеленого сигнала светофора снизилось в три раза количество водителей, превышающих скорость — которые при ограничении в 60 км/ч ездят на скорости от 80 и выше.

Читайте также
«Водители подняли вой, потому что зашли на их территорию». Константин Антонович о светофорах с белым человечком, водителях-дегенератах и внимательности пешеходов
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Антонович Константин, сюжет: отключение мигающего зеленого
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Число штрафов за превышение скорости упало вдвое за время эксперимента с отменой мигающего зелёного Новости
Открылся второй спа-салон «Bali Spa» — на Панфиловском проспекте Реклама
Река Сходня в лесу за 9-м микрорайоном окрасилась в желто-коричневый цвет и почти остановилась Новости
Встреча с чемпионкой мира по фигурному катанию на роликах — 11 ноября в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
МОЭК несколько месяцев не замечал аварии на теплотрассе, пока на пар из-под земли не обратил внимание местный житель Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — новые поступления, акции, распродажа кожаных женских перчаток Реклама
В месиво грязи превратился газон на площадке для выгула собак в 10-м микрорайоне Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Современные поезда выпустят в следующем году на Замоскворецкую линию метро — уже начали обучать машинистов Новости
Бесплатный пробный урок «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 12 ноября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Миллион рублей обещают заплатить при заключении контракта на военную службу в Московской области Новости
Форум «Предприниматели Зеленограда — 2023» — 23 ноября, открыта регистрация Реклама
Таинственный дом на городском пруду: легендарная и правдивая история Истории
Парковку возле поликлиники в 9-м микрорайоне увеличат вдвое, а проезд к ней расширят. Проект уже начали делать, а работы запланированы на следующий год Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Набережная на городском пруду гниет и разваливается. Всего через четыре года после грандиозной реконструкции Новости
Sura Sushi накормит всех! Реклама
На автобусные маршруты 15 и 31 добавили дополнительные машины Новости
Составлен новый рейтинг детских поликлиник Москвы. Где в нем Зеленоград и что изменилось за полгода Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Река Горетовка возле Зеленограда окрасилась в молочный цвет Новости
Пекарня «Добрый Пекарь» в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Реклама
Две машины столкнулись у светофора после внезапно включившего желтого сигнала Новости
Вкусная коллаборация Arvo X Swim Shot Реклама
В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза Новости
Студия красоты Babette приглашает на работу Реклама
Пассажиров автобусов из Солнечногорска и Менделеево загоняют на электричку в Зеленоград. Прямые автобусы до метро будут теперь ходить очень редко Новости
«Россия — это мы!» Зеленоградская эстрадно-джазовая студия «Триумф» поздравляет горожан с Днём народного единства Реклама
Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
Кейпоп для подростков в Зеленограде: как стать айдолом в «Диклаб» Реклама
Установку двух сотен фонарей перенесли на 2024 год из-за реорганизации управления зеленоградскими лесопарками Новости
Здание на Центральном проспекте с гостиницей, рестораном и бассейном выставили на продажу за 330 миллионов Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Интрендс — отличная идея для подарка! Реклама
Рукоделие, столярные мастерские и другое прикладное творчество в Зеленограде - собрали информацию о кружках Дети
Число водителей-гонщиков снизилось в три раза после отключения мигающего зеленого сигнала светофора Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру