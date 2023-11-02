Это следует из презентации, показанной на лекции об эксперименте по отмене мигающего зеленого и снижении аварийности и смертности в Зеленограде, которая прошла в среду в МИЭТе.

В исследовании анализировали данные с детекторов, установленных на Центральном проспекте. В период с 15 по 29 октября количество водителей, которые при ограничении в 60 км/ч ездят на скорости от 80 и выше (в том числе — свыше 130) снизилось с 577 до 191 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с 52 до 40 км/ч (на 23%) снизилась средняя скорость движения (она снижается и после проезда перекрестка).