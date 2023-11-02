Число водителей-гонщиков снизилось в три раза после отключения мигающего зеленого сигнала светофора 02.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Это следует из презентации, показанной на лекции об эксперименте по отмене мигающего зеленого и снижении аварийности и смертности в Зеленограде, которая прошла в среду в МИЭТе.

В исследовании анализировали данные с детекторов, установленных на Центральном проспекте. В период с 15 по 29 октября количество водителей, которые при ограничении в 60 км/ч ездят на скорости от 80 и выше (в том числе — свыше 130) снизилось с 577 до 191 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с 52 до 40 км/ч (на 23%) снизилась средняя скорость движения (она снижается и после проезда перекрестка).

С момента отключения зеленого мигания на Центральном проспекте до начала замеров прошло три недели — вероятно, водители успели привыкнуть к новому режиму работы светофоров.

Снижение числа нарушителей скоростного режима и успокоение трафика — задачи, которые по мнению Центра организации дорожного движения (ЦОДД) нужно решать для достижения нулевой смертности на дорогах. Одним из решений этих задач стала «замена зеленого мигания светофора фазой успокоения „всем красный“», которая, по мнению авторов эксперимента, приводит к «изменению психологии поведения водителей» — так озаглавлен слайд с данными о снижении числа гонщиков.

Хотя за сутки через Центральный проспект проходит в среднем около 30 тысяч машин, на основании этой выборки вряд ли можно делать окончательные выводы об успехе эксперимента — необходимо продолжать исследовать ситуацию: в другие сезоны и на других дорогах.

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Метки:
безопасность дорожного движения, сюжет: отключение мигающего зеленого
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