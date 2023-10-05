Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру». Но в ЦОДД уже заметили улучшения 05.10.2023 ZELENOGRAD.RU

85% наших читателей, принявших участие в опросе не поддержали решение убрать зеленую мигающую фазу перед включением желтого сигнала светофора. В опросе приняло участие более 2800 человек( он проходил на сайте и в группах в телеграме и вконтакте).

Негативное отношение к эксперименту, который ЦОДД начал недавно в Зеленограде, вполне понятно — он заставляет менять привычный стиль вождения, быть гораздо внимательней перед светофором. Если раньше при горящем зеленом водитель ехал, не снижая скорости, то теперь надо контролировать ситуацию постоянно и плавно замедляться, подъезжая к светофору (или в целом ехать медленней, если светофоры стоят часто). Проскочить, ускорившись на мигающий зеленый, теперь не получится.

Тормозить «в пол», если внезапно зажегся желтый, не надо — согласно пункту 6.14 ПДД, водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение. Если вы получали или получите штраф за проезд на желтый, напишите нам.

Также в ЦОДД уверяют, что отключение мигающего зеленого не противоречит действующим законам и, в частности, ГОСТу Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения» — по нему зеленое мигание транспортного светофора необязательно (пункты 7.5.2 и 7.5.3).

Похоже, по мнению ЦОДД, эксперимент идёт успешно — замечено значительное снижение количества ускоряющихся автомобилистов и выезжающих на желтый, красный сигналы светофоров. При этом производится постоянный мониторинг дорожной ситуации на светофорах (их около 30), которые участвуют в эксперименте.

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Метки:
безопасность дорожного движения, светофор
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Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру». Но в ЦОДД уже заметили улучшения Новости
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