Представитель зеленоградского Центра организации дорожного движения пока не ответил на запрос редакции, но в комментариях в группе «Зеленоград.ру» вконтакте официальный аккаунт департамента транспорта «Московский транспорт» объяснил, что на части светофорных объектов заменили зеленый мигающий сигнала светофора на дополнительный красный сигнал.

«Теперь последовательность сигналов изменилась с „зеленый—зеленый мигающий—желтый—красный“ на „зеленый— желтый—красный—дополнительный красный“».

Цель изменения — уменьшить количество ситуаций, когда водители резко увеличивают скорость, увидев зеленый мигающий сигнал, чтобы «проскочить» перекресток. Таким образом повышается безопасность для всех участников движения, считают в дептрансе.

Однако многие водители считают иначе. Они жалуются на отсутствие предупреждения об изменении режима работы светофоров, на необходимость резко тормозить (или проехать на желтый или красный), на повышенную опасность для пассажиров автобусов (которым также приходится резко тормозить), а также на увеличения риска аварий зимой.

Если вы не согласны с изменениями, напишите об этом в департамент транспорта через форму обратной связи.