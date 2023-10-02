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У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить 02.10.2023 ZELENOGRAD.RU

На исчезновение режима «зеленого мигания» на многих зеленоградских светофорах жалуются водители. «Сразу включается желтый, а за ним моментально красный», описывают они новый режим. Изменение произошло без предупреждения.

Представитель зеленоградского Центра организации дорожного движения пока не ответил на запрос редакции, но в комментариях в группе «Зеленоград.ру» вконтакте официальный аккаунт департамента транспорта «Московский транспорт» объяснил, что на части светофорных объектов заменили зеленый мигающий сигнала светофора на дополнительный красный сигнал.

«Теперь последовательность сигналов изменилась с „зеленый—зеленый мигающий—желтый—красный“ на „зеленый— желтый—красный—дополнительный красный“».

Цель изменения — уменьшить количество ситуаций, когда водители резко увеличивают скорость, увидев зеленый мигающий сигнал, чтобы «проскочить» перекресток. Таким образом повышается безопасность для всех участников движения, считают в дептрансе.

Однако многие водители считают иначе. Они жалуются на отсутствие предупреждения об изменении режима работы светофоров, на необходимость резко тормозить (или проехать на желтый или красный), на повышенную опасность для пассажиров автобусов (которым также приходится резко тормозить), а также на увеличения риска аварий зимой.

Если вы не согласны с изменениями, напишите об этом в департамент транспорта через форму обратной связи.

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Метки:
безопасность дорожного движения, светофор
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Обсуждение
A T
1 час назад
За публикацию формы спасибо.
А ПДД и ГОСТ это соответствует? ЦОДД, конечно, специалисты, куда уж нам до них, но если серьёзно, такие инициативы вызывают, мягко говоря, удивление. Насколько помню, одним из принципов безопасности всегда была предсказуемость. Хоть за рулём, хоть пешком. И не только в дорожном движении. Например, можно поинтересоваться, как и зачем используются сигнальные цвета, знаки плакаты и пр. на предприятиях и других объектах.
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