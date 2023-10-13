Причиной этой аварии, которую обсудили в чате района, по мнению некоторых стал эксперимент по отключению мигающего зеленого сигнала светофора перед включением желтого. Водители пока не понимают, ни с какой скоростью нужно ехать перед светофором, где желтый может включиться в любой момент, чтобы избежать резкого торможения, ни какую дистанцию нужно соблюдать перед едущей впереди машиной, чтобы не столкнуться с ней, если она резко затормозит перед светофором.

При этом только 15% процентов водителей адекватно оценивают длину остановочного пути, выяснили в ГИБДД. Для этого водителям предлагали оценить, какое расстояние им потребуется для полной остановки автомобиля в случае экстренного торможения при движении по сухому асфальту со скоростью 60 км/ч. Большинство давали ответ 10-30 метров, тогда как в реальности — 60.

Согласно исследованиям, с момента появления на дороге помехи водителю в среднем потребуется 3,5 секунды для полной остановки. Эти секунды включают в себя время реакции водителя, время переноса ноги на педаль тормоза, время срабатывания тормозной системы и другие факторы, зависящие от личных качеств водителя. А если асфальт мокрый или покрыт льдом, время остановки существенно увеличится.

Количество ДТП после отключения мигающего зеленого не изменилось, а общая скорость потока (а значит и время на остановку перед светофором) снижается, подсчитали в компании «Спецдорпроект», которая занимается анализом ситуации. В компании уверены, что результаты эксперимента будут в итоге хорошие и мигающий зеленый отключат и на других светофорах в Зеленограде, и в Москве.

Эти же аргументы приводят и в однотипных ответах на жалобы наших читателей, которые они отправляли в департамент транспорта. Между тем, появилась петиция о возврате мигающего зеленого сигнала светофора появилась. Правда, пока там всего сто подписей