Теперь режим работы 61 светофорного объекта по всему Зеленограду будет в едином формате:

Зелёный сразу переключается на жёлтый

Три секунды горит желтый

Три секунды горит фаза успокоения «всем красный»

Идея дептранса — убрать мигающий зеленый, чтобы водители, видя его, не ускорялись в попытке проскочить до включения желтого. По данным ведомства, за время двухнедельного тестирования в старом городе, не выросла ни аварийность, ни загруженность дорог.

Директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович, который публично продвигает отключение мигающего зеленого, дал совет, как теперь действовать водителю: