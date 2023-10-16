Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру»
C 14 октября эксперимент по отключению мигающего зеленого распространили на все светофоры Зеленограда, сообщили в департаменте транспорта. А также, судя по приложенной схеме, на три светофора на Ленинградском шоссе.
Теперь режим работы 61 светофорного объекта по всему Зеленограду будет в едином формате:
- Зелёный сразу переключается на жёлтый
- Три секунды горит желтый
- Три секунды горит фаза успокоения «всем красный»
Идея дептранса — убрать мигающий зеленый, чтобы водители, видя его, не ускорялись в попытке проскочить до включения желтого. По данным ведомства, за время двухнедельного тестирования в старом городе, не выросла ни аварийность, ни загруженность дорог.
Директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович, который публично продвигает отключение мигающего зеленого, дал совет, как теперь действовать водителю:
- Если вы находитесь на достаточном расстоянии от стоп-линии, плавно замедляйтесь. Не пытайтесь ускоряться, чтобы проскочить перекрёсток!
- Если при включении желтого сигнала вы не сможете остановиться без экстренного торможения, то пункт 6.14 ПДД разрешает дальнейшее движение.
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