Мигающий зеленый сигнал отключили и на всех светофорах нового города 16.10.2023 ZELENOGRAD.RU

C 14 октября эксперимент по отключению мигающего зеленого распространили на все светофоры Зеленограда, сообщили в департаменте транспорта. А также, судя по приложенной схеме, на три светофора на Ленинградском шоссе.

Теперь режим работы 61 светофорного объекта по всему Зеленограду будет в едином формате:

  • Зелёный сразу переключается на жёлтый
  • Три секунды горит желтый
  • Три секунды горит фаза успокоения «всем красный»

Идея дептранса — убрать мигающий зеленый, чтобы водители, видя его, не ускорялись в попытке проскочить до включения желтого. По данным ведомства, за время двухнедельного тестирования в старом городе, не выросла ни аварийность, ни загруженность дорог.

Директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович, который публично продвигает отключение мигающего зеленого, дал совет, как теперь действовать водителю:

  • Если вы находитесь на достаточном расстоянии от стоп-линии, плавно замедляйтесь. Не пытайтесь ускоряться, чтобы проскочить перекрёсток!
  • Если при включении желтого сигнала вы не сможете остановиться без экстренного торможения, то пункт 6.14 ПДД разрешает дальнейшее движение.

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Метки:
светофор, Антонович Константин, сюжет: отключение мигающего зеленого
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