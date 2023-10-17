Вопросами организации дорожного движения в Москве занимается департамент транспорта и Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а не ГИБДД, сообщил в ответ на обращение зеленоградца замначальника московского управления полковник Евгений Логиновский. То есть ГИБДД в вопросе работы светофоров не у дел.

Однако его управление обратилось в ЦОДД, чтобы для светофоров, где отключили мигающий зеленый, «рассмотрели вопрос о применении цифрового табло обратного времени оставшемся до окончания горения зеленого сигнала».

То есть ГИБДД предлагает вернуть всё как было — и снова сообщать водителям точный момент переключения между зеленым и желтым. Тем самым ГИБДД предлагает отказаться от базовой идеи эксперимента по отключению мигающего зеленого — скрыть момент переключения, чтобы водители не ускорялись, пытаясь проскочить на зеленый. Учитывая, что в ЦОДД довольны предварительными результатами эксперимента, просьбу ГИБДД, с высокой долей вероятности, оставят без удовлетворения.

Но есть и технический момент, который в ГИБДД не могут не понимать. В Зеленограде все значимые светофоры — адаптивные. То есть время до переключения фаз не фиксированное, а зависит от текущей дорожной ситуации. Поэтому использовать обратный отсчет не получится. Это подтвердил «Зеленоград.ру» и руководитель компании «Спецдорпроект» Константин Антонович: «Основная мировая практика — если есть адаптив, зеленого мигания не должно быть, отсчета не может быть априори».

Эксперимент по отключению мигающего зеленого сигнала светофора идет в Зеленограде третью неделю. Он вызвал недовольство водителей — им не нравится неожиданное включение желтого. Однако в ЦОДД довольны результатами — число водителей, ускоряющихся перед светофором снизилось в разы. Водителям рекомендуют сбрасывать скорость перед перекрестком и не забывать, что у них есть право проехать на желтый, если они не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению