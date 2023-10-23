4
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора 23.10.2023 ZELENOGRAD.RU

«Все водители, которые обеспечивают транспортное обслуживание пассажиров на территории Зеленограда, предупреждены и знают о проводимом эксперименте в работе светофоров, — сообщили „Зеленоград.ру“ в „Мосгортрансе“. — Водители продолжают неукоснительно следовать правилам дорожного движения и обеспечивать комфортные и безопасные поездки пассажиров».

Однако некоторые пассажиры ещё на прошлой неделе рассказывали в зеленоградском чате о тех проблемах с вождением автобусов, с которыми сейчас сталкиваются водители легковых машин. Самые частые последствия — резкое торможение при внезапно включившемся желтом сигнале, отчего есть риск падения пассажиров и остановка почти сильно за стоп-линией (на фото). Или, наоборот, резкое ускорение при долго горящем зелёном.

«Автобус еле плелся на подъезде к светофору, а потом резко как даст по тормозам на переключившемся светофоре! Все полетели вперёд», — сообщала Елена 17 октября. «На днях видела, как 11-й автобус неслабо так ускорился на желтый», — рассказывала Татьяна 16-го.

Но бывает и так, что автобус спокойно проезжает на желтый, чтобы не допустить экстренного торможения. «Сегодня в 7:16 водитель автобуса 400э на внезапно зажегшемся жёлтом на перекрёстке Юности-Московский принял единственно верное решение — ехать, а не устраивать кегельбан в салоне автобуса», — написал 20 октября Иван.

Если вы станете свидетелем резкого торможения автобуса перед светофором, пожалуйста, сообщите в редакцию дату, точное время и место происшествия: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Читайте также
ГИБДД открестилась от жалоб на отключение мигающего зеленого сигнала светофора. Но попросила включить вместе него таймер обратного отсчета
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, сюжет: отключение мигающего зеленого
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
23 октября
Пускай расскажут, что делать автобусам в новой части города в Крюково на Т-светофоре для выделенки, когда левый поворот со светофора перекрыт блоками и подъезды перекопаны, когда спец.светофор ограничивает проезд автобусов, но не даёт приоритета для разворота, т.к. приходится разворачиваться дальше за пределами перекрёстка и даже уже как минимум одно ДТП зафиксировано, а так же автобусам иной раз приходится сдавать назат, т.к. в один раз развернуться не получается из-за стоящих машин мешающих проезду.
Человек с Земли
23 октября
— Водители продолжают неукоснительно следовать правилам дорожного движения и обеспечивать комфортные и безопасные поездки пассажиров».
Ну конечно,да половина водителей не знают где включать поворотники и когда включать! Вечно приходится догадываться куда он поедет в следующую секунду! Раньше про женщин говорили "как обезьяна с гранатой",теперь о всех кто незнамо куда лезет!
Ольга Вовина
23 октября
да что ж такое? Когда Зеленоград перестанет быть площадкой для экспериментов???
николай Ржаников
Вчера, 12:47
1. Водителей общественного транспорта предупредили. А самую массовую и важную часть, участников дорожного движения, автолюбителей предупреждать не стали. Всегда забота о нас выглядит странно.
2. Я не видел чтобы проводились какие-то замеры, наблюдения и прочие действия на основании которых сделали выводы о необходимости отмены мигающего зеленого.
3. Гололед расставит всё по местам. Одно плохо - принимавшие решения никогда не признают своих ошибок и не отменят своих решений
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Шиномонтаж со скидкой до 90% на сайте ЗелКупон Реклама
Школы резко усилили агитацию за прививки от гриппа. Но нужного результата не получилось Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Перехватывающие парковки возле станции Крюково появились на карте Новости
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Выдержит ли Крюковская эстакада открытие на ней новых автобусных остановок? Вот официальный ответ Ответы
Магазин с орехами, крупами и сухофруктами в корпусе 1215 стал рассадником пищевой моли Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру