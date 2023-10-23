«Все водители, которые обеспечивают транспортное обслуживание пассажиров на территории Зеленограда, предупреждены и знают о проводимом эксперименте в работе светофоров, — сообщили „Зеленоград.ру“ в „Мосгортрансе“. — Водители продолжают неукоснительно следовать правилам дорожного движения и обеспечивать комфортные и безопасные поездки пассажиров».

Однако некоторые пассажиры ещё на прошлой неделе рассказывали в зеленоградском чате о тех проблемах с вождением автобусов, с которыми сейчас сталкиваются водители легковых машин. Самые частые последствия — резкое торможение при внезапно включившемся желтом сигнале, отчего есть риск падения пассажиров и остановка почти сильно за стоп-линией (на фото). Или, наоборот, резкое ускорение при долго горящем зелёном.