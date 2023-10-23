«Все водители, которые обеспечивают транспортное обслуживание пассажиров на территории Зеленограда, предупреждены и знают о проводимом эксперименте в работе светофоров, — сообщили „Зеленоград.ру“ в „Мосгортрансе“. — Водители продолжают неукоснительно следовать правилам дорожного движения и обеспечивать комфортные и безопасные поездки пассажиров».
Однако некоторые пассажиры ещё на прошлой неделе рассказывали в зеленоградском чате о тех проблемах с вождением автобусов, с которыми сейчас сталкиваются водители легковых машин. Самые частые последствия — резкое торможение при внезапно включившемся желтом сигнале, отчего есть риск падения пассажиров и остановка почти сильно за стоп-линией (на фото). Или, наоборот, резкое ускорение при долго горящем зелёном.
«Автобус еле плелся на подъезде к светофору, а потом резко как даст по тормозам на переключившемся светофоре! Все полетели вперёд», — сообщала Елена 17 октября. «На днях видела, как 11-й автобус неслабо так ускорился на желтый», — рассказывала Татьяна 16-го.
Но бывает и так, что автобус спокойно проезжает на желтый, чтобы не допустить экстренного торможения. «Сегодня в 7:16 водитель автобуса 400э на внезапно зажегшемся жёлтом на перекрёстке Юности-Московский принял единственно верное решение — ехать, а не устраивать кегельбан в салоне автобуса», — написал 20 октября Иван.
Если вы станете свидетелем резкого торможения автобуса перед светофором, пожалуйста, сообщите в редакцию дату, точное время и место происшествия: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
Ну конечно,да половина водителей не знают где включать поворотники и когда включать! Вечно приходится догадываться куда он поедет в следующую секунду! Раньше про женщин говорили "как обезьяна с гранатой",теперь о всех кто незнамо куда лезет!
2. Я не видел чтобы проводились какие-то замеры, наблюдения и прочие действия на основании которых сделали выводы о необходимости отмены мигающего зеленого.
3. Гололед расставит всё по местам. Одно плохо - принимавшие решения никогда не признают своих ошибок и не отменят своих решений