«У автовладельцев атрофировалось чувство обязанности»

— Мы с вами сейчас пожинаем плоды неправильных, бестолковых решений. Многие годы после распада СССР дорожным движением занимались бывшие сотрудники ГИБДД. Им казалось, что если поставить заборы, загнать пешеходов под землю (или в надземные переходы), жестко развести всех на светофоре — зеленый «ехать», красный «стоять», — то это приведет к повышению безопасности, к культуре поведения на дорогах. А привело к обратному: у автовладельцев атрофировалось чувство обязанности. Они считают, что им должно быть удобно, они должны ездить быстро, а пешеход должен стоять или идти под землю. Сложилась каста дегенератов, которые говорят и пишут и, самое печальное, думают так о пешеходах — «кегли», «бабки», «загнать под землю», «куда прешь» и тому подобное.

В 2014 году ввели дебильный ГОСТ, требовавший обязательного разделения транспортной и пешеходной фазы. Соответственно, посыпались предписания автоинспекции — обеспечить это разделение. Чтобы потом в отчетах написать, что сделано для обеспечения безопасности (а именно — направлена тысяча предписаний ЦОДД). А что это значит практически? Чтобы это работало, надо на множестве светофоров протянуть новый кабель, повесить поворотные стрелки, заменить дорожный контроллер, найти людей, которые все это могут сделать. Это очень дорого.

Только в Москве было достаточно денег, чтобы это сделать. В других городах и регионах — нет. Фактически все забили болт на этот ГОСТ, потому что банально нет средств. В Питере совмещенная транспортная и пешеходная фаза, в Твери, в Анапе, Белгороде, например. При этом в Москве, где разделили пешеходов и машины на перекрестках, всё равно сбивали пешеходов, когда те переходили дорогу на свой зеленый. Каждую неделю.



Вся эта свистопляска напоминает похожую чехарду с желто-белой разметкой пешеходных переходов. Кому-то в ГИБДД показалось, что будет круто, а в итоге получилось так, что сейчас всё это надо все выжигать калёным железом. Что и делается — остаются только белые полосы, желтые демаркируют.

В прошлом году вступил в силу новый ГОСТ [52289-2019]. И все разумные транспортные эксперты кричат «ура», что вернули фазу на просачивание. Это не эксперимент, это хорошо забытое старое. Основной посыл этой фазы — водитель обязан по правилам дорожного движения при повороте уступить пешеходу (пункт 13.1 ПДД).

Пешеход может закончить переход уже на красный свет. Почему-то водители считают, что пешеход должен четко рассчитать свои траекторию и скорость движения, чтоб при включении красного он куда-то исчез с проезжей части, а его величество мог проехать, не тормозя. При этом тот же автолюбитель каждый божий день нарушает и не тормозит на желтый, а ускоряется и покидает кучу перекрестков на свой красный.

В городских масштабах совмещение фаз на перекрестках приведет к повышению внимательности на дороге, повышению общей культуры поведения на дорогах и, как следствие к снижению ДТП. Это я говорю и как транспортный эксперт, и как водитель, и как пешеход, и как велосипедист. В Москве уже около 50 объектов с такими секциями — например, на Тверской и Лесной улицах.