Дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота — так называемая «лунная» фаза — массово появилась в мае на зеленоградских светофорах в «старом» городе. До того, еще в прошлом году, ее включили на одном перекрестке в «новом» городе. Когда для водителей включается этот сигнал, одновременно зелёный горит и на пешеходном переходе за поворотом. Водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать. О внедрении совмещенной фазы, поведении водителей, пешеходов и дальнейших планах «Зеленоград.ру» рассказал технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.
— Мы с вами сейчас пожинаем плоды неправильных, бестолковых решений. Многие годы после распада СССР дорожным движением занимались бывшие сотрудники ГИБДД. Им казалось, что если поставить заборы, загнать пешеходов под землю (или в надземные переходы), жестко развести всех на светофоре — зеленый «ехать», красный «стоять», — то это приведет к повышению безопасности, к культуре поведения на дорогах. А привело к обратному: у автовладельцев атрофировалось чувство обязанности. Они считают, что им должно быть удобно, они должны ездить быстро, а пешеход должен стоять или идти под землю. Сложилась каста дегенератов, которые говорят и пишут и, самое печальное, думают так о пешеходах — «кегли», «бабки», «загнать под землю», «куда прешь» и тому подобное.
В 2014 году ввели дебильный ГОСТ, требовавший обязательного разделения транспортной и пешеходной фазы. Соответственно, посыпались предписания автоинспекции — обеспечить это разделение. Чтобы потом в отчетах написать, что сделано для обеспечения безопасности (а именно — направлена тысяча предписаний ЦОДД). А что это значит практически? Чтобы это работало, надо на множестве светофоров протянуть новый кабель, повесить поворотные стрелки, заменить дорожный контроллер, найти людей, которые все это могут сделать. Это очень дорого.
Только в Москве было достаточно денег, чтобы это сделать. В других городах и регионах — нет. Фактически все забили болт на этот ГОСТ, потому что банально нет средств. В Питере совмещенная транспортная и пешеходная фаза, в Твери, в Анапе, Белгороде, например. При этом в Москве, где разделили пешеходов и машины на перекрестках, всё равно сбивали пешеходов, когда те переходили дорогу на свой зеленый. Каждую неделю.
Вся эта свистопляска напоминает похожую чехарду с желто-белой разметкой пешеходных переходов. Кому-то в ГИБДД показалось, что будет круто, а в итоге получилось так, что сейчас всё это надо все выжигать калёным железом. Что и делается — остаются только белые полосы, желтые демаркируют.
В прошлом году вступил в силу новый ГОСТ [52289-2019]. И все разумные транспортные эксперты кричат «ура», что вернули фазу на просачивание. Это не эксперимент, это хорошо забытое старое. Основной посыл этой фазы — водитель обязан по правилам дорожного движения при повороте уступить пешеходу (пункт 13.1 ПДД).
Пешеход может закончить переход уже на красный свет. Почему-то водители считают, что пешеход должен четко рассчитать свои траекторию и скорость движения, чтоб при включении красного он куда-то исчез с проезжей части, а его величество мог проехать, не тормозя. При этом тот же автолюбитель каждый божий день нарушает и не тормозит на желтый, а ускоряется и покидает кучу перекрестков на свой красный.
В городских масштабах совмещение фаз на перекрестках приведет к повышению внимательности на дороге, повышению общей культуры поведения на дорогах и, как следствие к снижению ДТП. Это я говорю и как транспортный эксперт, и как водитель, и как пешеход, и как велосипедист. В Москве уже около 50 объектов с такими секциями — например, на Тверской и Лесной улицах.
Пешеходы должны ходить по земле, потому что они все равно будут по ней бегать через дорогу. Я хожу по городу и не понимаю, почему я должен стоять, как дурак, в ожидании зеленого, чтоб перейти две полосы на пустой дороге? Почему вы заставляете меня нарушать? Я не хочу этого делать.
Раньше по кнопке мы включали пешеходную фазу на светофоре только в начале или конце цикла (это связано с техническими нюансами). Теперь она включается намного быстрее. Что касается реакции пешеходов, для которых поворачивающие машины стали неожиданностью, хотя, повторюсь, совмещенные фазы существовали много лет. Пешеход тоже должен знать правила дорожного движения. И понимать, что когда он идет на свой зеленый, через этот зеленый может ехать машина.
Не надо пугаться, надо быть внимательным (это тоже написано в ПДД). Помнить о своем преимуществе при переходе, но и следить за безопасностью. Если машина не тормозит — пропустите. Надо помнить о дураках за рулем. Вдруг там пьяный или просто денегерат — ну пропустите, пусть проедет. Такой может сбить и в другом месте, и на свой красный. Просто будьте осторожны.
По поводу информирования и реакции водителей. Одномоментно известить о совмещенной фазе весь город невозможно. Мы вывели информацию на табло и дали информацию в интернете. Зеленоград достаточно компактный, 80% водителей и пешеходов живут внутри города. Когда мы включили эту фазу на перекрестках, так и предполагалось, что город забурлит, и в течение недели об этом узнают процентов 90 жителей.
Водители подняли вой, потому зашли на их территорию. Если ты сел за руль, у тебя много обязанностей, ты обязан их выполнять. Если, не дай бог, что-то произойдет, если водитель не уступит пешеходу и собьет его — в этом будет виноват не ЦОДД, не Антонович, а вот этот конкретный водитель, который вместо того, чтобы смотреть на дорогу, глядел в телефон, по сторонам или в носу ковырял.
Пишут, например, в соцсетях, что «всё встанет». Откуда это берется в головах? Наоборот, сейчас на перекрестках сократилась длина цикла, они быстрее едут. И пешеходы не стоят на месте. Мое мнение: что ни сделай, потоки дерьма будут вылиты в любом случае. О хорошем никто не говорит, а повестку в соцсетях создают 5-10 процентов нытиков, которым всё плохо.
После включения совмещенной фазы проблем пока нет. И через некоторое время будем включать такую фазу на перекрестках в «новом» городе. Водителей дополнительно проинформируем об этом за неделю-полторы.
Вкатаемся :) Во многом это вопрос внимательности, знания ПДД и готовности принимать неизбежные изменения. А они будут происходить, поскольку всё больше думающих и грамотных людей занимаются организацией дорожного движения в ЦОДД и департаменте транспорта.
Второе больше неудобство это внезапные остановки на центральных улицах города в разрешающий сигнал светофора. Например, 2 полосы движения, левая на поворот налево. Правая - прямо, но внезапно останавливается, потому что бабушка с тележкой переходит местный проезд и весь трафик стоит и не понимает, что же происходит. А впереди машина не может повернуть направо и ждет пешехода. Когда останавливается одна машина, то для каждой последующей остается меньше и меньше места для тормозного пути. Это прямая провокация на аварию в зад.
В развитых странах есть целые институты, которые изучают статистику, транспортные потоки и на основании тысяч инцидентов и разборов психологии восприятия человека дорожной обстановки вырабатывают четкие правила как можно делать и как нельзя. Нужно просто взять их и не придумывать свои решения. За эти исследования заплатили много жизней и десятки миллионов евро. У нас же решения принимаются "по понятиям", а не по науке. Просто кому-то кажется, что так будет лучше. А лучше на самом деле так, как показывает статистика.
Например, что бросается в глаза в Зелике после жизни США это отсутствие отдельной полосы для левых поворотов. Это не нормально, когда автомобиль в левой полосе внезапно останавливается и перекрывает полосу. В США даже если вы не умещаетесь в карман для поворота, то обязаны ехать дальше, нельзя перекрывать дорогу прямо.
Также очень заметно отсутствие разворотных выделенных полос, отгороженных бордюром, особенно где большой трафик (МИЭТ, выезд с МЖК и тд). Поэтому надо выезжать всегда в поток. Почему-то эти очевидные проблемы не считаются проблемой и не решаются годами.
И нельзя ли этого лысого чувака просочить(с) куда-нибудь в Магадан, лес валить? Ну просто чтоб вспомнил, на чьи налоги он питается.
Но это интервью - это реально поток говна на водителей.
Разочарован. У человека Звёздная болезнь началась. Считает свою точку зрения единственно верной.
Я, как пешеход, против того, чтобы на меня и моего ребенка ехали машины на зелёный для пешехода. И мы должны были бы каждый раз оценивать - дегенерат там за рулём или нет. А мой ребенок в принципе не сможет оценить.
Я как водитель против, чтобы на стрелку водителю шли пешеходы. Я опасаюсь, что что часто поворот закрыт кустами и не видно, есть ли там малыш, зверюшка и т.д. При красном им нельзя там находится и вероятность встретиться ниже.
Сложилась каста дегенератов..
- в итоге то что мы делаем, чтобы каста дегенератов стала культурнеё? Вводим бело-лунную фазу. ЧТО ЗА БРЕД!
Не ДПС должны обеспечивать правопорядок на дороге. Нет!. Мы открываем этой "касте дегенератов" движение через пешеходный переход на просачивание, что-бы они учились хорошим манерам.
Видимо уроками им будут сбитые люди и суд. Будут учиться на трупах.
Отредактировано: 10-06-2021, 14:32
Ошибочность действий ЦОДД проистекает, на мой взгляд, от непонятно откуда взявшегося у их руководства мнения, что пешеход тоже должен быть внимателен на дороге и знать ПДД. Простите, но у нас в стране ПДД знают только те, кто эти самые правила целенаправленно учит, сдает по ним экзамен и кого наказывают за их нарушение, а это, увы, только водители! У нас даже велосипедисты ПДД не знают, в массе своей, не говоря уж о пешеходах, а виноват в любом ДТП на таком пешеходном переходе, в итоге, всегда будет именно водитель!
Что касаемо безопасности, то практически всё, сказанное г-ном Антоновичем - бред чистейшей воды: единственный способ безопасно и технически грамотно(!) организовать движение пешеходных и автомобильных потоков - это развести их в пространстве и/или времени, а не совмещать их, надеяться на всеобщую грамотность, вежливость, внимательность и сознательность участников движения, ставя во главу угла организации движения её дешевизну и простоту реализации. Любое РЕГУЛИРУЕМОЕ место пересечения пешеходного и автомобильного потоков должно работать по алгоритму, ЖЕСТКО определяющему поведение сторон! Ни у пешехода, ни у водителя, не должно возникать и тени сомнения в том, имеет он преимущество в движении или должен уступить дорогу!
Построение ЛЮБОЙ системы, ориентированной на обеспечение безопасности человека, ВСЕГДА строится так, чтобы исключить влияние человеческого фактора, а г-н Антонович целенаправленно этот самый "человеческий фактор" в систему добавляет! Странно, что взрослый человек не в состоянии понять таких элементарных вещей...
Признаться, после этой статьи лично у меня не осталось ни малейших сомнений в полной профнепригодности г-на Антоновича.
Вот интересно, кто-нибудь эксперименты этого малограмотного "эксперта" остановит до того, как появятся жертвы среди людей или надо некоторое число жизней и судеб людей в жертву принести, пока у властей не появится понимание всей безумности подобных идей?
Отредактировано: 10-06-2021, 15:07
Агрессивный контингент, делающий вид, будто никогда не ходит ногами, употребляющий слово "кегли" и наивно считающий, что любой их оппонент, разумеется, не имеет прав, автомобиля и вообще не сидел за рулём, - конечно, дегенераты и должны принуждаться к дисциплине. Но пешеходы - это не инструмент для обучения.
Вы говорите о ГОСТах, ПДД, но выдергиваете многие вещи из контекста. Есть понятия регулируемого и нерегулируемого перекрестков, а Вы похоже пытаетесь все смешать в кучу.
В Питере например много перекрестков, где нет секций для пешеходов. И вот в такой ситуации как раз всем понятно, кому как переходить, а кому как проезжать. И там вопросов ни у кого не возникает. У нас же все дополнительные секции приводят как раз к снижению безопасности. Уберите секции тогда вообще, вот это наверное один из самых оптимальных вариантов, если уж Вы считаете своей целью увеличить пропускную способность дорого и при этом снизив аварийность и повысить безопасность пешеходов в том подходе в каком вы это видите (имеется ввиду скрестив траектории пешеходов и машин).
Ну а последнее Ваше предложение уж точно шедевр, но в текущих реалиях вызывает большие сомнения. Ваши белые человечки и Ваш умный светофор, который тормозит поток на 5 секунд, по моему личному мнению, говорят об обратном. Вы многие ситуации явно не моделировали, а представили их так, как видите их лично Вы и другие "профессионалы".
Еще раз рекомендую Вам пересмотреть свое отношение к людям. А то часто стали появляться ролики и статьи с оскорблениями обычных людей людьми властьимущими.