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«Это не эксперимент». ЦОДД заранее уверен в успешности новых светофорных секций с «белым человечком» 07.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Установка светофорных секций с «белым человечком», которые показывают водителям, что за поворотом могут идти пешеходы, сделаны в соответствии со стандартом, правилами и не являются экспериментом. Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Нет, это не эксперимент, дополнительные секции установлены в соответствии с ГОСТ 52289–2019 [вступил в силу с 1 апреля 2020 года]. Такая фаза применяется в Москве с сентября прошлого года, и таких адресов в городе уже 50».

О том, что «белые человечки», возможно, лишь эксперимент, можно было понять из слов технического директора компании «Спецдорпроект» Константина Антоновича. «Мы активно это сделали [установили такие секции] в одном большом районе, в нашем тестовом полигоне, в Зеленограде во всей „старой“ части города, и мы покажем, как это эффективно и здорово»

Дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота — так называемая «лунная» фаза — появилась на зеленоградских светофорах в «старом» городе в мае. Когда для водителей включается этот сигнал, одновременно зелёный горит и на пешеходном переходе за поворотом. Водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать — ехать можно, даже если зелёный пешеходный ещё горит.

Раньше на перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. Цель включения фазы — повысить безопасность и комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также сэкономить время ожидания зелёного сигнала для всех участников дорожного движения, сообщили «Зеленоград.ру» в ЦОДД. То есть, зелёный пешеходный включается быстрее, чем обычно.

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К новшеству многие водители и пешеходы отнеслись негативно. Они жалуются на сложности с переходом или проездом и на конфликты друг с другом. 90% участников опроса «Зеленоград.ру» недовольны введением этой фазы светофора. Жалуются, в частности и на отсутствие информирования — «человечков» включили неожиданно.

В ЦОДД отметили, что открыты для предложений, поскольку постоянно мониторят дорожную обстановку в городе, в том числе и перенастраивают работу светофоров по просьбам жителей.

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Метки:
пешеходы, Антонович Константин, светофор, цодд
Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
1. Хочеться напомнить ЦОДД, что такое уже было и осталось в ПДД, без доп.стрелок и лунных человечков, но из-за конфликтов были введены дополнительные стрелки и отдельные пешеходные светофоры с отдельными фазами были введены не спроста(в дополнение к автомобильным).
ПДД 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

2. Новый ГОСТ внесли в ПДД, но в этом самом ПДД нет разъяснений, что значат эти лунные человечки и с чем их едят.

3. Секции лунных человечков сделанны таким образом, что лунных человечков видно практически всегда.

4. Возможно было бы правильнее делать не информационные таблички, а пихать этот знак в дополнительную секцию с зажиганием либо зелёной стрелки или лунного героя (пешеходам при этом например, зелёный в жёлтом кружочке/рамочке, такая пешеходная секция наример есть Белорусских стандартах).

5. Если просачивание направо ещё в какой-то мере с оговорками можно понять и простить, то просачивание налево это больше похоже на преступление, ведь нужно просочиться через встречный поток, а потом ещё пропустить пешехода. И тут выходит, если просачиваться решили несколько и вдруг появились пешеходы, то встречные поток заблокирован в ожидании пока пропадут пешеходы.

6. Режим просачивания работает в очень странном режиме, пешеходы видя свой зелёный не ожидают повстречаться с машинами (тогда уж убрать пешеходные секции и оставить переход не регулируемым - будет хотя бы понятнее как себя вести), не подготовленные водители так же впадают в ступор не понимая что происходит проскакивая на зелёную стрелку и видя зелёный для пешеходов начинают сомневаться что проехали под зелёную стрелку и ждут пока погаснет пешеходный переход.

7. Режим просачивания с менее удобным обзором работает при съезде с дороги, при этом авто с лучшим обзором при выезде на дорогу ожидает зелёного без возможности просочиться даже в отсутсвии пешехода, что как минимум странно и если уж вводить режим просачивания, то не только для съеда, но и для выезда на дорогу.

8. ЦОДД и КА разъясните перекрёсток на пересечении Озёрной и Сосновой не кривыми на кривой схеме, а в соответсвии с ПДД, в частности совокупности пунктов 13.4 ПДД и 13.5 ПДД. А так же несоответсвии доп.секции при выезде из дворого проезда пункту 13.5 ПДД и ГОСТ Р 52282-2004 пункт 4.2.12 (аналогичные разъсснения даёт РОССТАНДАРТ про этот ГОСТ), где указана возможность нанесение в доп.секции ТОЛЬКО ОДНОЙ СТРЕЛКИ.
ГОСТ Р 52282-2004 пункт 4.2.12:
4.2.12 Сигналы дополнительных секций светофоров Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл, Т.3.п, Т.3.л должны иметь вид стрелки зеленого цвета на черном фоне.
ПДД, пункт 13.5:
13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
9. Ещё один вопрос к ЦОДД и КА, есть разворот перед пожаркой (в сторону Крюково) включает зелёный по датчику, но нет информации об этом, а так же зоны где датчик пытается определить машину. Периодически на этом перекрёстке застревают: большие автобусы, грузовики, тракторы, которых датчик не засекает из-за особенностей конструкции или заезду на полосу разворота не в месте датчика, а из-за продолжительного не загорания стрелки поворачивают либо без стрелки (считая что светофор не исправен) или следуют дальше не понимая почему стрелка так и не загорелась.
Shiho -Do
7 часов назад
"«Это не эксперимент». ЦОДД заранее уверен". ДА! Потому что это наглая и отвратительная провокация! Сталкивать пешеходов и водителей - это не забота о безопасности, а создание конфликтных ситуаций на дороге. Всем кто как -либо пострадает от данного идиотского нововведения нужно сразу судиться с ЦОДД. Только потеря бабла и насиженного места сможет заставить этих "новаторов" думать в нужном направлении.
SOV SOV
5 часов назад
>>в одном большом районе, в нашем тестовом полигоне, в Зеленограде

блин, а можно он тестовый полигон, например, в своей квартире устроит? или хотя бы после одно "эксперимента" будет переносить его в другой район Москвы, например?
ну или хотя бы денег будет раздавать подопытным кроликам?
задолбали уже за наши деньги на нас тестировать свои бредовые идеи.
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