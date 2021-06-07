Установка светофорных секций с «белым человечком», которые показывают водителям, что за поворотом могут идти пешеходы, сделаны в соответствии со стандартом, правилами и не являются экспериментом. Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
«Нет, это не эксперимент, дополнительные секции установлены в соответствии с ГОСТ 52289–2019 [вступил в силу с 1 апреля 2020 года]. Такая фаза применяется в Москве с сентября прошлого года, и таких адресов в городе уже 50».
О том, что «белые человечки», возможно, лишь эксперимент, можно было понять из слов технического директора компании «Спецдорпроект» Константина Антоновича. «Мы активно это сделали [установили такие секции] в одном большом районе, в нашем тестовом полигоне, в Зеленограде во всей „старой“ части города, и мы покажем, как это эффективно и здорово»
Дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота — так называемая «лунная» фаза — появилась на зеленоградских светофорах в «старом» городе в мае. Когда для водителей включается этот сигнал, одновременно зелёный горит и на пешеходном переходе за поворотом. Водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать — ехать можно, даже если зелёный пешеходный ещё горит.
Раньше на перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. Цель включения фазы — повысить безопасность и комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также сэкономить время ожидания зелёного сигнала для всех участников дорожного движения, сообщили «Зеленоград.ру» в ЦОДД. То есть, зелёный пешеходный включается быстрее, чем обычно.
К новшеству многие водители и пешеходы отнеслись негативно. Они жалуются на сложности с переходом или проездом и на конфликты друг с другом. 90% участников опроса «Зеленоград.ру» недовольны введением этой фазы светофора. Жалуются, в частности и на отсутствие информирования — «человечков» включили неожиданно.
В ЦОДД отметили, что открыты для предложений, поскольку постоянно мониторят дорожную обстановку в городе, в том числе и перенастраивают работу светофоров по просьбам жителей.
ПДД 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
2. Новый ГОСТ внесли в ПДД, но в этом самом ПДД нет разъяснений, что значат эти лунные человечки и с чем их едят.
3. Секции лунных человечков сделанны таким образом, что лунных человечков видно практически всегда.
4. Возможно было бы правильнее делать не информационные таблички, а пихать этот знак в дополнительную секцию с зажиганием либо зелёной стрелки или лунного героя (пешеходам при этом например, зелёный в жёлтом кружочке/рамочке, такая пешеходная секция наример есть Белорусских стандартах).
5. Если просачивание направо ещё в какой-то мере с оговорками можно понять и простить, то просачивание налево это больше похоже на преступление, ведь нужно просочиться через встречный поток, а потом ещё пропустить пешехода. И тут выходит, если просачиваться решили несколько и вдруг появились пешеходы, то встречные поток заблокирован в ожидании пока пропадут пешеходы.
6. Режим просачивания работает в очень странном режиме, пешеходы видя свой зелёный не ожидают повстречаться с машинами (тогда уж убрать пешеходные секции и оставить переход не регулируемым - будет хотя бы понятнее как себя вести), не подготовленные водители так же впадают в ступор не понимая что происходит проскакивая на зелёную стрелку и видя зелёный для пешеходов начинают сомневаться что проехали под зелёную стрелку и ждут пока погаснет пешеходный переход.
7. Режим просачивания с менее удобным обзором работает при съезде с дороги, при этом авто с лучшим обзором при выезде на дорогу ожидает зелёного без возможности просочиться даже в отсутсвии пешехода, что как минимум странно и если уж вводить режим просачивания, то не только для съеда, но и для выезда на дорогу.
8. ЦОДД и КА разъясните перекрёсток на пересечении Озёрной и Сосновой не кривыми на кривой схеме, а в соответсвии с ПДД, в частности совокупности пунктов 13.4 ПДД и 13.5 ПДД. А так же несоответсвии доп.секции при выезде из дворого проезда пункту 13.5 ПДД и ГОСТ Р 52282-2004 пункт 4.2.12 (аналогичные разъсснения даёт РОССТАНДАРТ про этот ГОСТ), где указана возможность нанесение в доп.секции ТОЛЬКО ОДНОЙ СТРЕЛКИ.
ГОСТ Р 52282-2004 пункт 4.2.12:
блин, а можно он тестовый полигон, например, в своей квартире устроит? или хотя бы после одно "эксперимента" будет переносить его в другой район Москвы, например?
ну или хотя бы денег будет раздавать подопытным кроликам?
задолбали уже за наши деньги на нас тестировать свои бредовые идеи.