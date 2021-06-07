О том, что «белые человечки», возможно, лишь эксперимент, можно было понять из слов технического директора компании «Спецдорпроект» Константина Антоновича. «Мы активно это сделали [установили такие секции] в одном большом районе, в нашем тестовом полигоне, в Зеленограде во всей „старой“ части города, и мы покажем, как это эффективно и здорово»

Дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота — так называемая «лунная» фаза — появилась на зеленоградских светофорах в «старом» городе в мае. Когда для водителей включается этот сигнал, одновременно зелёный горит и на пешеходном переходе за поворотом. Водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать — ехать можно, даже если зелёный пешеходный ещё горит.

Раньше на перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. Цель включения фазы — повысить безопасность и комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также сэкономить время ожидания зелёного сигнала для всех участников дорожного движения, сообщили «Зеленоград.ру» в ЦОДД. То есть, зелёный пешеходный включается быстрее, чем обычно.