Официально это называется «бело-лунная фаза» или «фаза на просачивание». Новшество внедрили компания «СпецДорПроект» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сначала светофор с такой секцией поставили на пересечении Георгиевского проспекта и Школьной улицы при движении от Андреевки. Пешеходов в этом месте мало, обзор нормальный. Теперь светофорная опция «человечек и поворот» появилась на других перекрестках.

Пешеходы получают в 4-5 раз больше времени, чтобы перейти дорогу, особенно в узких проездах через 2-3 полосы, объясняет новшество «СпецДорПроект». Такие опции появятся на светофорах во всём «старом» городе. А также в Москве — в частности, на Тверской улице.

Технический директор «Спецдропроекта» Константин Антонович назвал Зеленоград тестовым полигоном. Если это эксперимент, то пока непонятно, по каким критериям он будет признан успешным или провальным.