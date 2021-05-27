СТО Зеленоград: спонсор темы
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На перекрестках в Зеленограде поставили светофоры с белым человечком — водители могут поворачивать, пропуская пешеходов. Эксперимент бурно обсуждают, многие против 27.05.2021 ZELENOGRAD.RU

На некоторых светофорах появилась дополнительная секция: белый человечек и стрелка поворота. Когда для водителей включается этот сигнал, одновременно зелёный горит и на пешеходном переходе за поворотом. Водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать — ехать можно даже если зелёный пешеходный ещё горит. Инициаторы эксперимента считают, что это добавляет времени пешеходам на переход улицы. Но пока и те, и другие жалуются на сложности с переходом или проездом и на конфликты друг с другом.

Официально это называется «бело-лунная фаза» или «фаза на просачивание». Новшество внедрили компания «СпецДорПроект» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сначала светофор с такой секцией поставили на пересечении Георгиевского проспекта и Школьной улицы при движении от Андреевки. Пешеходов в этом месте мало, обзор нормальный. Теперь светофорная опция «человечек и поворот» появилась на других перекрестках.

Пешеходы получают в 4-5 раз больше времени, чтобы перейти дорогу, особенно в узких проездах через 2-3 полосы, объясняет новшество «СпецДорПроект». Такие опции появятся на светофорах во всём «старом» городе. А также в Москве — в частности, на Тверской улице.

Технический директор «Спецдропроекта» Константин Антонович назвал Зеленоград тестовым полигоном. Если это эксперимент, то пока непонятно, по каким критериям он будет признан успешным или провальным.

Пешеходы не понимают, почему на них едут машины

Не все водители и пешеходы оценили потенциальную пользу от «просачивания». Особенно пешеходы: если водителей хотя бы предупреждают о новой фазе (щит на Солнечной аллее), то пешеходов на улице об этом никак не оповестили. И они не понимают, почему при переходе улицы одновременно на «зебру» поворачивают машины.

Вот один из типичных комментариев читателей «Зеленоград.ру»: «Переход от площади Юности к корпусу 301 [пересечение Центрального проспекта и улицы Юности]. Иду на свой зелёный и тут вижу, как практически на меня с Центрального проспекта поворачивает автобус. Я как сайгак почти в прыжке до конца этот переход преодолела. Автобус-то притормозил, но мне, как пешеходу, от этого не легче — я этот сигнал светофора, во-первых не вижу, а во-вторых, воспринимаю происходящее как попытку наезда. Также непонятно, у кого в этом случае приоритет, и сколько времени дается пешеходу на переход дороги».

Далеко не всегда «зебру» за поворотом хорошо видно, поэтому водителям приходится начать поворот и останавливаться, пропуская пешеходов, непосредственно перед переходом.

Водители жалуются на медленный проезд, стресс и плохой обзор

Водители недовольны по нескольким причинам. Некоторые считают, что время для поворота в итоге сократилось — пока пропускаешь пешеходов, фаза на поворот заканчивается. «Из десяти машин на этот сигнал проедут только два». Непонятно, так ли это на самом деле.

Другие говорят о стрессе: «Раньше я полноправно ехал на стрелку и не думал ни о чем — сейчас надо отслеживать появление пешеходов. А если обзор плохой или солнце слепит? Можно не увидеть и пешеходов, и несущихся велосипедистов или детей на самокате. Вообще нет понимания, зачем сталкивать транспорт и пешеходов».

К примеру на плохой обзор жалуются на переходе в проезде от Центрального проспекта к «Флейте», на повороте с Панфиловского проспекта на Филаретовскую улицу, на повороте с Московского проспекта на улицу Юности.

Напишите в комментариях, какие впечатления от этого новшества у вас.

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Метки:
автомобиль, пешеходный переход, Антонович Константин, правила дорожного движения
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Обсуждение
Kill Digit
6 часов назад
СпецДорПроект зафигачил этих человечков в обновлённый ГОСТ на организацию движения (в ГОСТ на светофоры таких человечков нет), новый ГОСТ зафигачили в ПДД, но в ПДД нет ни слова о нововведениях и как на них реагировать, разъяснений от ГИБДД тоже нет. Даже в этой новости первая картинка в видео как КА ржёт над надписью ЛУННАЯ ФАЗА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, тогда как эта фаза совсем не для пешеходов, а скорее против них и их зелёный перестал быть их - стал общим и теперь пешеход на свой зелёный должен озираться как нарушитель, что бы не быть укатаным под колёса.

Просачивание на лево вообще преступление, в этом случае не хватает только просачивания прямо и тогда можно просто забыть про регулирование светофором чего либо и всех пускать в режиме просачивания, а светофор демонтировать.

Так же не понятно почему при съезде с главной дороги просачиваться можно, а при выезде с прилегающей территории режим просачивания в тот же момент не работает, т.к. спец.знака просачивания в этом случае не изобрели.

Секция знака просачивания сделан таким образом, что иконка человечка видна всегда, а в активной фазе зелёной стрелки ещё и ярко подмигивает белым цветом. И поди разберись как вообще на этот знак реагировать в отсутствии инструкциий в ПДД.

Боле развёрнуто даны разъяснения по знаку просачивания в Белорусских стандартах и ПДД, там кстати можно просачиваться не только через пешеходов, но и через трамваи, велосипедистов (отдельные картики), а знак может быть просто табличкой и там же есть пешеходные секции зелёного с жёлтым кругом вокруг зелёного человечка, что может быть предупреждением о режиме просачивания (но про жёлтый круг упоминания в Белоруских нормативных документах найти не удалось). У белорусов знак просачивания вешается прямо под стрелку и только на право, у нас оторван от светофора.

Уже сегодня наблюдал, как на той же Солнечной пешеходы недовольно обводили взглядом дявящих их машины на их зелёный (тогда уж снимите пешеходные светофоры, что бы пешеход знал, что его фаза уже не регулируемая).

Отредактировано: 27-05-2021, 15:10
A T
6 часов назад
По-моему, нужно разделять фазы. Не настолько у нас загружены дороги в Зеленограде, чтобы рисковать прежде всего пешеходами, тем более, экспериментировать на них. Это, наверное, корректно работает при условии дисциплинированности и внимательности каждого участника движения. Высокой культуры, проще говоря. Не удивлюсь, если многие пешеходы предпочтут пропускать автомобили, несмотря на то, что имеют право проходить первыми, потому что ДДД - мало ли кто за рулём, особенно при проезде под стрелку. Для водителя в таком случае пешеход тоже становится непредсказуемым, потому что он должен идти, а он пугается.
Ирина Горячева
6 часов назад
Очень плохая идея!!! Увеличится количество аварий с наездом на пешеходов на светофорах. Тут и без "белых человечков" переходя на "зелёного человечка" надо обязательно смотреть по сторонам, а то ведь едут не обращая внимания на сигналы светофора!
К тому же, пешеходам не всегда видны секции светофора для машин. И что получается: я начинаю на своего законного человечка переходить улицу и тут на меня едет машина...Я сомневаюсь, что он меня пропустит...
И на таких светофорах обязательно устанавливать камеры, датчики движения пешеходов да так, что бы были видны секции светофора как для пешеходов, так и для машин.
И ещё каким то образом довести до сведения всех пешеходов об изменении в ПДД, особенно старшему поколению
Екатерина Пронина
6 часов назад
Категорически против! Опасность и стресс для водителей и пешеходов! Да, с Панфиловского на Филаретовскую из за кустарника не видно пешеходов! А им водителей!
Страшное введение! Сколько должно быть жертв что бы его отменили ? ????
Kill Digit
6 часов назад
Кстати в одной статье совершенно правильно написали, что такое уже было без доп.секций, но из-за того что пешеходов при этом давили пешеходам как раз выдели отедьную фазу и отдельный пешеходный светофор (а не общий с машинами светофор, который таковым и является в отсутствии пешеходных секций):
Если бы в ЦОДД работали компетентные сотрудники, и они знали историю появления пешеходного светофора, то такой глупости не предлагали бы. Раньше, когда не было пешеходных светофоров, зелёный сигнал светофора был одновременно и для водителей, и для пешеходов, двигающихся в одном направлении. При этом водители, поворачивающие направо или налево, должны были пропустить пешеходов. Это правило существует и действует до сих пор.

Но для безопасности, чтобы разделить по времени пересечение перекрёстка автомобилями и пешеходами, придумали пешеходные светофоры.

А теперь в ЦОДД решили совместить работу зелёного сигнала светофора для авто и для пешеходов. «Гениальное» решение! Просто нет слов!

https://zen.yandex.ru/id/5e3eebfbdf9304340b25e8b1
Степанова Ольга
4 часа назад
Такое впечатление, что у того, кто это выдумал, не все в порядке с головой
Kill Digit
4 часа назад
Такое впечатление, что у того, кто это выдумал, не все в порядке с головой
Наоборот, доверенное лицо президента, знает как набивать карманы, так что с головой и кошельком у него в порядке, а вы ВКАТАЕТЕСЬ/ВХОДИТЕСЬ.
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