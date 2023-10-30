Общее количество ДТП с 1 по 26 октября выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество столкновений на 42%, количество ДТП, напрямую связанных с движением на перекрестках, на 62%. Об этом сообщил представитель ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в префектуре.

На комиссии обсуждали эксперимент по отмене зеленого мигающего сигнала светофора. ГИБДД выступила категорически против нововведения. Аргументы:

данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) о том, что 80% водителей ускоряются, чтобы успеть проехать на мигающий зеленый, не соответствуют действительности

в ЦОДД не учли «условия при движении на автомобиле и резко меняющейся дорожной обстановке, а именно: время, необходимое для принятия решения водителем, время срабатывания тормозного привода»

в ГИБДД поступает много жалоб от водителей машин и автобусов

Почему рост числа ДТП вызван именно отменой мигающего зеленого, а не другими причинами, в ГИБДД не пояснили. Почему ГИБДД взяла данные с 1 октября, когда эксперимент по всему городу начался с 14-го, непонятно.

Вообще, хотя против отмены мигающего зеленого были абсолютно все, кроме ЦОДД и «Спецдорпроекта», только ГИБДД предоставило хоть какую-то аргументацию. Остальные ссылались на мнения жителей. «Мосгортранс» также отметил, что возникает риск падения пассажиров, потому что водителям автобусов приходится резко тормозить, не уточнив число произошедших инцидентов.

Особенно стоит отметить упоминание в официальном протоколе комиссии петиции на сайте change.org, которая набрала пять тысяч голосов. Надо запомнить это и в дальнейшем требовать от зеленоградских властей учета числf голосов на этом ресурсе и по другим вопросам.

В целом в решении комиссии сквозит обида, что им не сказали заранее об этом эксперименте — это особо отмечено в решении.

В итоге решили, что префектура попросит департамента транспорт прекратить проведение эксперимента. Эксперимент в любом случае продлится до середины ноября. Прислушаются ли после этого в департаменте к префектуре, неизвестно.