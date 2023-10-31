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«Как водитель я возмущен, но как эксперт поддержу идею эксперимента». Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский выступил за отмену мигающего зеленого 31.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Свою позицию Шумский кратко изложил в своем телеграме, а до этого — в видеоролике с подробным разбором нововведения. На момент публикации, это видео посмотрели почти миллион раз.

Вот вкратце его позиция:

  • Подавляющее большинство водителей при зеленом мигающем не останавливаются, а добавляют газу, чтобы успеть проскочить — это заканчивается ДТП. «Сегодня себя отчетливо поймал, что даже я делаю так»
  • В странах с лидирующими позициями по безопасности движения нет зеленого мигающего. «А там не дураки сидят». Это фактически советское изобретение и используется только в СНГ
  • Транспортные привычки менять сложно, приходится себя перестраивать, поэтому несогласие водителей понятно. С водителями надо работать и разъяснять
  • Статистика ГИБДД о росте числа аварий из-за отмены мигающего зеленого выглядит лукаво. «Надо сидеть внимательно, разбирая учетные карточки и выяснять настоящие причины», пишет эксперт

Вывод эксперта: эксперимент необходимо продолжить, посмотреть на результаты и только тогда принимать дальнейшие решения — для оценки нужно несколько месяцев, чтобы подождать, пока водители привыкнут к изменениям.

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Метки:
безопасность дорожного движения, сюжет: отключение мигающего зеленого, Шумский Александр
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Обсуждение
Владислав М
24 минуты назад
А "эксперт" не объяснил, чем ускорение на мигающий зеленый опаснее ускорения на желтый или красный?
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