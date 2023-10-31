Свою позицию Шумский кратко изложил в своем телеграме, а до этого — в видеоролике с подробным разбором нововведения. На момент публикации, это видео посмотрели почти миллион раз.

Вот вкратце его позиция:

Подавляющее большинство водителей при зеленом мигающем не останавливаются, а добавляют газу, чтобы успеть проскочить — это заканчивается ДТП. «Сегодня себя отчетливо поймал, что даже я делаю так»

В странах с лидирующими позициями по безопасности движения нет зеленого мигающего. «А там не дураки сидят». Это фактически советское изобретение и используется только в СНГ

Транспортные привычки менять сложно, приходится себя перестраивать, поэтому несогласие водителей понятно. С водителями надо работать и разъяснять

Статистика ГИБДД о росте числа аварий из-за отмены мигающего зеленого выглядит лукаво. «Надо сидеть внимательно, разбирая учетные карточки и выяснять настоящие причины», пишет эксперт

Вывод эксперта: эксперимент необходимо продолжить, посмотреть на результаты и только тогда принимать дальнейшие решения — для оценки нужно несколько месяцев, чтобы подождать, пока водители привыкнут к изменениям.